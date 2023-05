El padre que se reencontró con sus hijas 4 años después de ser separados por las autoridades migratorias de EE.UU.

1 hora

"Me llamaban y decían 'Papi, papi, ¿por qué no has vuelto?'. Y tuve que decirles que me deportaron", le dijo Martínez a la BBC. "Fue muy duro".