Cómo un revolucionario análisis de ADN logró dar con un asesino en serie 30 años después

1 hora

La muerte de jóvenes que salieron una noche y no regresaron a casa generó una sensación real de temor, y el perpetrador todavía seguía suelto .

Hubo una gran efusión de dolor. Las comunidades estaban desesperadas porque alguien fuera atrapado, pero nadie resultó arrestado y no había pistas muy sólidas.

Reacción de los detectives a los asesinatos

A pesar de las brutales similitudes, los detectives continuaron realizando investigaciones separadas de la muerte de Sandra y de los asesinatos de Geraldine and Pauline, hasta casi 30 años después.

Las autoridades en 1973 no contaban con computadoras y tenían que escudriñar detalladamente los archivos a mano.

Primero, aislaron manchas de semen en las ropas de Geraldine y Pauline para demostrar que pertenecían al mismo hombre. Sin embargo, el individuo no se encontraba en la recién empezada base de datos de ADN.

"Inmediatamente reconocí por una característica particular del ADN que este era el asesino de Llandarcy", afirmó el científico forense doctor Colin Dark.

Debido a que no había una muestra correspondiente en la base de datos nacional, la identidad del asesino seguía siendo un misterio y los detectives pidieron ayuda al programa Crimewatch de la BBC (un espacio semanal en la TV que reconstruía crímenes no esclarecidos para que el público contribuyera con pistas que ayudaran a resolverlos).

El doctor Dark explicó que eso significaba "imprimir una hoja de cálculo con varios miles de perfiles de ADN de hombres en el sur de Gales y sentarse con un lápiz y una regla y tachar a cada uno que no coincidiera".

Haciendo historia con ADN, segunda parte

"No hay palabras para describir cómo nos sentimos todos, fue un gran alivio", manifestó Julie Begley, la prima de Geraldine.

La amiga de Sandra Newton Theresa May dijo: "Creo que la volveré a ver otra vez, ¡tenemos tantas cosas que contarnos!" .

No solo los seres queridos de Geraldine y Pauline pudieron cerrar ese capítulo, la familia de Sandra también lo hizo.

"He estado visitando su tumba durante 49 años y todavía me queda difícil pensar que está allí", comentó Theresa May, amiga de Sandra.