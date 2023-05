Cómo Brasil se volvió un "semillero" de espías rusos

Según la policía, la fachada que presenta una falsa identidad brasileña y una vida paralela en Brasil son ideales para que estos agentes circulen por espacios de poder no solo en el país sudamericano sino en todo el mundo, sin despertar la desconfianza de los servicios de inteligencia de Europa o Estados Unidos.

Cuando se la contactó, la Policía Federal (PF) brasileña no hizo comentarios sobre este asunto.

Desde que comenzaron a revelarse estos casos, el gobierno ruso no se ha pronunciado al respecto.

¿Espías "hechos en Brasil"?

Al menos tres casos de supuestos espías rusos con identidades brasileñas fueron detectados en los últimos meses . Hasta el momento, todavía no hay pruebas de que hayan espiado a las instituciones o autoridades brasileñas.

Fuente de la imagen, CENTER FOR PEACE STUDIES/FACEBOOK

El programa de infiltrados

Estos agentes no sólo cambian de nombre: adoptan una nueva nacionalidad, profesión, personalidad y aficiones, e incluso crean lazos familiares y de amistad a lo largo de años.

Lo que llevó a esto no está claro. Pero podría significar que la inteligencia rusa en Moscú está infiltrada, ya sea mediante países occidentales que penetran en sus redes de comunicaciones o de un agente secreto.

Además, según el FBI, Cherkasov pidió permiso a sus superiores para casarse con una mujer que no tenía formación como agente de inteligencia.

"Dije que si no me casaba este año, seguro que terminaríamos. La mujer no puede soportarlo más", habría afirmado Cherkasov en una conversación que encontraron los investigadores.