Johnny Kitagawa: piden una investigación después de que la agencia del magnate del J-pop pidiera perdón a sus presuntas víctimas

A través de un video difundido el domingo, la actual directora ejecutiva de Johnny and Associates, Julie Keiko Fujishima, pidió perdón a las supuestas víctimas de abuso sexual a manos del difunto fundador de la empresa.

Nuevos testimonios

El documental de la BBC lanzado en marzo y titulado Predator: The Secret Scandal of J-Pop ("Depredador: el escándalo secreto del J-pop") detalló las denuncias de varias víctimas adolescentes que trabajaban para la agencia exclusivamente masculina.

Varias víctimas le dijeron a la BBC que pensaban que sus carreras se verían perjudicadas si no cumplían con las demandas sexuales de Kitagawa.

Julie Fujishima, directora ejecutiva de Johnny and Associates, se disculpó con las víctimas de abuso en un video.

Fuente de la imagen, Johnny and Associates

La controvertida disculpa

Sin embargo, no llegó a decir que las acusaciones individuales fueran ciertas y afirmó no haber conocido las acciones de su tío en su momento. Fujishima también dijo que no adelantarían una investigación independiente.