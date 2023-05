Cómo Rusia está reemplazando a Francia en sus antiguas colonias en África y creando "un laboratorio de un nuevo orden mundial"

1 hora

Sus tentáculos no se circunscriben, sin embargo, al África francófona. Desde Libia, en el norte, a Sudáfrica, en el sur, las actividades de Wagner han ido en aumento en los últimos años, nutriéndose de la inestabilidad política y incluso, en algunas ocasiones, fomentándola ellos mismos, según denuncian expertos en la región.

Sus ambiciones, sin embargo, no acaban ahí.

BBC Mundo contactó al ministerio ruso de Exteriores para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. Recientemente, Sergei Lavrov, jefe de la diplomacia rusa aseguró tras una gira por varios países africanos que, "a pesar de la orgía antirusa orquestada por Washington, Londres y Bruselas, estamos reforzando las relaciones de buena vecindad, en el sentido más amplio de este concepto, con la mayoría internacional".

Como resultado, "se ha creado un Estado de facto en el norte de Mali y vamos hacia un nuevo Estado en el centro del país. Son Estados paralelos a Bamako, con lo cual Mali ha perdido el control de una muy buena parte de su territorio con el apoyo y la anuencia de Francia. Y no solo eso: los grupos armados han crecido y se han fragmentado, ahora mismo son más de 20", explica la investigadora.

París desplazó entonces a sus fuerzas de seguridad a Níger, donde sí cuentan con el apoyo del presidente Mohamed Bazoum, pero no con el de la población nigerina, que teme una deriva como la de Mali.

Bamako ha cambiado de socio y espera que Moscú pueda ofrecerle la estabilidad que no consiguió Francia.

Las tropas del Grupo Wagner llevan más de un año operando en Mali y, aunque las autoridades del país no lo han confirmado de forma oficial, el ministro de Exteriores maliense, Abdulaye Diop, ha dejado claro que no tienen necesidad de justificarse: "Rusia está aquí a petición de Mali y responde de manera efectiva a nuestras necesidades estratégicas", dijo el año pasado.

Campaña de desestabilización

También están muy presentes en República Centroafricana , donde Francia retiró sus tropas en 2017 después de años de intervención "que no consiguió ayudar a Bangui a hacer progresos significativos en cuanto a estabilidad, seguridad y desarrollo económico", según el investigador del Centro Carnegie.

Aunque esta estabilidad es relativa, explica el investigador: "proporcionan servicios post-golpe de Estado y, son capaces de cambiar el rumbo de un conflicto porque toman partido. A diferencia de los franceses, pueden presentarse como alguien que trae la estabilidad, pero que no haya rebeldes a las afueras de una capital no significa que no siga habiendo problemas en otras partes del país".