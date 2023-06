El hombre cuya modesta casa quedó atrapada en una de las más lujosas construcciones de Miami porque se negó a venderla

La casa solitaria

La propuesta

"En 2013 fue cuando tres muchachas vinieron a la casa y querían que firmara que le íbamos a venderla. Yo les dije que no. Era más joven, tenía más testosterona, más adrenalina y exploté. Pero mi mamá dijo 'No, no tires la puerta, habla con ellas'", recuerda Capote.

"No pudo volver"

"No la podía levantar. Ahí fue que llamé al rescate y vinieron por detrás de la casa. Naturalmente no podían llevarla por atrás, tenían que venir por delante. ¿Por qué no p odían venir por delante ? Porque había un equipo grande de construcción delante de las puertas que se supone daban acceso a la casa", continúa.

"Déjenme en mi casa"

"Me han preguntado si me he vuelto cínico. No tienen idea de cuán cínico me he vuelto. Pero de cierta forma nunca he perdido la fe. Después de todo, este es un país de leyes. Y hay que seguirlas. Si no se destruye la ciudad, el condado, el país...", dice.