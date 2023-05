"La policía se quedó quieta mientras mataban a los niños", a un año de la masacre habla la pareja latina que abandonó Uvalde porque no soportó el dolor por la muerte de su hija

Jessica y Ryan Ramírez ya no viven en Uvalde.

"No nos sentíamos seguros. La única opción que tuvimos fue mudarnos a la ciudad de donde veníamos", dice Jessica.

Un año después

Los visité en su casa, ubicada en las afueras de Uvalde, donde me contaron de los sueños que tenía su hija de estudiar arte en el exterior y conocer París .

Durante estos doce meses, la familia entera ha tenido problemas para procesar lo que pasó en el interior de la escuela primaria Robb, para entender por qué Alithia no está ahora jugando con sus hermanos o pidiendo algo de comer.

Volver

En cambio, no han podido sobreponerse a lo que pasó aquel día y, sobre todo, a las enormes fallas que cometieron las autoridades para mantener a los niños a salvo.

"Haz lo que toca hacer. Salir herido, posiblemente morir. Eso es hace parte de la misión, que incluso está en la insignia que llevas en el pecho: para proteger y servir. Y ellos no hicieron lo primero, que es proteger", dice Jessica

"Me hierve la sangre de pensarlo".

Y añade: " Los niños solo querían que alguien los ayudara . Solo querían salir de allí. Pero a la policía no le importó. A ellos simplemente no les importó".

"Todos los que estuvieron aquel día tienen que rendir cuentas de sus acciones. La búsqueda de respuestas a esos interrogantes hasta ahora no ha dado resultados", le dijo a la BBC Don McLaughlin, el alcalde de Uvalde.

Pero estas promesas no ayudan a calmar a Jessica: "Me decepcionaron. No puedo confiar en nadie".