"Las personas trans nos hemos convertido en la pesadilla de los políticos reaccionarios en Estados Unidos"

En otros lugares, como en Carolina del Norte, se prohibió que este colectivo use los baños del género con el que se identifican, mientras que en Misuri las mujeres trans no pueden participar en competencias deportivas femeninas.

Has dicho anteriormente que estos ataques comenzaron en momentos en que las vidas de las personas trans se hacen más visibles…

No es que las personas trans fueran invisibles antes de 2016. Les podías ver en cualquier programa de televisión, ya fuese en tertulias, realities o películas ganadoras del Oscar como Boys d on't cry . La diferencia, creo, es el tipo de historias que se cuentan.

Creo que eso asustó mucho a la derecha. Extrañan la época en la que las personas trans no eran más que objetos de burla y vergüenza

Igual quiero aclarar que la visibilidad sin protección es una trampa. Esa visibilidad en los medios, campañas de marketing, etc. son una herramienta insuficiente para defender las vidas trans y darles los recursos materiales que necesitan para vivir sus vidas al máximo.

No es solo en EE.UU. En Brasil escuchamos al presidente Jair Bolsonaro y en Hungría al presidente Víktor Orbán hablar de esta manera. Hablan como si ser una persona queer fuese algo que te han impuesto.

Cuando Ron de Santis aprobó la ley que ahora se conoce como el proyecto "No digas gay", que tiene como objetivo que no haya ninguna mención de personas LGBT dentro de un salón de clases, la empresa Disney se pronunció en contra. No creo que realmente hicieran algo para derogar la ley o cualquier otra cosa. Simplemente pusieron su voz.