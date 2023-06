Las prohibiciones que están transformando Florida en un bastión ultraconservador en EE.UU.

A veces republicano, a veces demócrata, Florida era siempre el estado bisagra más importante en las elecciones de Estados Unidos. Ya no.

"Florida vive un cambio sin precedentes en la historia política moderna", presume DeSantis en su último libro de The Courage To Be Free (El Coraje Para ser Libre).