"Está llegando más y más agua cada hora que pasa": las personas que huyen de las inundaciones provocadas por la destrucción de una represa en Ucrania

1 hora

Aseguró que hizo la maleta y preparó todo lo que necesitaba, pero que tiene cuatro gatos y dos perros y no sabe cómo llevárselos.

"Tengo 62 años y toda mi vida he estado aquí. Mis hijos tuvieron que irse y yo me quedé. No quiero irme de este lugar", dijo.