"Muy pocos en el ejército creen que están luchando para proteger a Rusia de un peligro real": el piloto que desertó de las filas rusas para evitar la guerra en Ucrania

43 minutos

Mishov, un piloto de helicópteros de ataque, tenía su base en la región de Pskov, al noroeste de Rusia. Cuando la flota aérea comenzó a ser preparada para el combate, el teniente sintió que se avecinaba una guerra real, no solo ejercicios.

Intentó dejar la fuerza aérea en enero de 2022 , pero no había cumplido los trámites administrativos para salir cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.

Mishov asegura que nunca fue a Ucrania. Aunque no podemos verificar esa parte de la historia, sus documentos parecen genuinos y muchas de sus declaraciones coinciden con lo que pudimos confirmar con otras fuentes.

Le dijeron que no estaba autorizado para abandonar el ejército.

"Soy un militar, mi deber es proteger a mi país de la agresión. No tengo que convertirme en cómplice de un crimen. Nadie nos explicó por qué comenzó esta guerra, por qué tuvimos que atacar a los ucranianos y destruir sus ciudades".

"Entre los militares nadie cree en las autoridades. Pueden ver lo que realmente está pasando. No son unos civiles frente a la tele. Los militares no creen en los informes oficiales porque simplemente no son ciertos".