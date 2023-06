Niños desaparecidos en la selva de Colombia: 4 asombrosas historias de supervivencia y rescate que conmovieron al mundo

36 minutos

1. Tragedia de los Andes

El 13 de octubre de 1972, un grupo de jugadores de rugby pertenecientes al Old Christians Club de Montevideo, Uruguay, viajó con amigos y familiares a Santiago de Chile a disputar un torneo entre equipos de varios países

2. Los "bebés milagro" de México

No se sabe con certeza el número exacto de víctimas fatales que dejó el terremoto aquel día, pero oscila desde la cifra que dio el gobierno de 3.692 a más de 10.000, según la Cruz Roja.

3. "Estamos bien en el refugio los 33"

4. Los niños de la cueva en Tailandia

No necesitaban más. Después de todo, solo planeaban quedarse allí una hora.

Pero la cueva se inundó rápidamente y no solo no pudieron salir, sino que debieron adentrarse en lo profundo de la cueva para no ser cubiertos por el agua.