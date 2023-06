"Nos golpean día y noche sin parar": las torturas y secuestros que sufren los migrantes que huyen del Talibán

"Quien vea este video, me secuestraron ayer, están exigiendo US$4.000 por cada uno de nosotros. Nos golpean día y noche sin parar", dice un hombre con el labio ensangrentado y la cara cubierta de polvo.

"Tengo familia, no me hagan esto, tengo esposa e hijos, tengan piedad, por favor" , grita un hombre en otro video poco antes de ser filmado siendo abusado sexualmente a punta de cuchillo por una de las pandillas.

La ruta migratoria que va de Afganistán a Irán, y luego a través de la frontera hacia Turquía y el resto de Europa, se ha utilizado durante décadas. De hecho, yo mismo hice parte del mismo viaje hace 12 años cuando huía de Irán hacia Reino Unido, donde me concedieron asilo.

Regresados por las autoridades turcas

De voz suave y con un pañuelo morado en la cabeza, me contó su experiencia en la frontera cuando ella y su familia fueron regresados por las autoridades turcas a territorio iraní y tomados como rehenes por un grupo criminal.

"Tenía mucho miedo, estaba aterrorizada, porque estaba embarazada y no había un médico. Habíamos escuchado muchas historias de muchachos violados ", recordó.

"Esta era la situación en la que me encontraba. Al enviar estos videos me estaban advirtiendo. Si no pagaba el rescate, matarían a mis hijas y a mi yerno", afirmó.