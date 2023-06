Titanic | "Una implosión catastrófica": las teorías de lo que pudo pasar con el sumergible Titán destruido en el fondo del océano

16 minutos

"Esto no va a ser diferente a un avión que se estrella. No hay una caja negra, por lo que no se podrán rastrear los últimos movimientos de la nave en sí, pero reunirán tantas partes como puedan y a partir de ellas deberían poder analizar la ruptura estructural, cualquier fractura que haya ocurrido y tal vez reconstruir lo que realmente sucedió en esos últimos momentos", dijo.