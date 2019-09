Plaxed, la nueva red social que hace ruido en Venezuela

Derechos de autor de la imagen Image caption Plaxed es la primera red social venezolana

Entre redes sociales se entienden. Y el nacimiento de Plaxed, la llamada “primera red social venezolana”, copó los comentarios entre los usuarios de Twitter en Venezuela.

Es que la irrupción de Plaxed, un proyecto de César Cotiz, un estudiante de ingeniería de sistemas de 23 años, dio que hablar.

Plaxed surgió en octubre del año pasado y se mantuvo en fase de pruebas hasta que, gracias al boca a boca y la difusión en Twitter, vivió el lunes una explosión.

"Pasamos de 250 usuarios a 8.500. Yo no me lo esperaba. No esperaba un boom tan grande", dice Cotiz, desde Maracaibo.

El auge tuvo su impacto en los servidores del sitio, que no soportaron el volumen de tráfico y provocaron que el sitio estuviera caído desde la tarde del martes en Venezuela.

Este miércoles Plaxed.com permanece inaccesible.

"Orgullo venezolano"

"Gracias a todos por apoyar a Venezuela", puso Cotiz en la página que recibe a los miles de usuarios que intentan, en vano, incursionar en Plaxed.

Ésa es una de las claves, dice su creador, de que Plaxed haya tenido tal incremento.

César Cotiz El creador de Plaxed, César Cotiz, asegura que eligió ese nombre para la red social porque "buscaba algo corto, pegajoso y que no signifique nada".

"La gente se sintió con orgullo venezolano", le dice a BBC Mundo.

Y mientras la nueva red social no está operativa, es Twitter el lugar a través del cual los venezolanos comentan, preguntan y alimentan la conversación acerca de Plaxed.

¿Qué fue lo más repetido? Que el nuevo sitio era una versión criolla de la red de microblogging más popular del mundo al tiempo que imitaba el diseño de la red española Tuenti.

"Quería hacer una red social venezolana. Algo parecido a Twitter, con cosas similares a otras redes sociales, como los grupos en Facebook."

Cotiz no niega los parecidos con la imagen de Tuenti, explica que al estar sólo en el proyecto se basó en ese diseño y asegura que para este jueves Plaxed presentará una nueva cara.

Parecidos

Pero, ¿cómo competir con los poco más de 100 millones de usuarios de Twitter o los 500 millones de Facebook?

El creador de Plaxed destaca las ventajas de la red social venezolana.

Quería hacer una red social venezolana. Algo parecido a Twitter, con cosas similares a otras redes sociales, como los grupos en Facebook César Cotiz, creador de Plaxed

Entre ellas, menciona colgar en la página directamente fotos de hasta 10 megabytes o la posibilidad de compartir video desde el sitio, es decir, sin recurrir a otras aplicaciones.

En Plaxed los comentarios que en Twitter deben limitarse a 140 caracteres adquieren 60 caracteres más de aire.

"Se buscar darle más espacio al usuario", dice Cotiz.

En el resto, hay similitudes con Twitter: por ejemplo, los retweets se denominan "redistribuir" y los followers son "colegas".

Por el momento, el sitio Plaxed.com sigue caído, y en la página de inicio sigue presente la imagen de una tortuga.

Los motivos

¿Puede sorprender el surgimiento de una red social venezolana?

"No, el fenómeno de redes sociales tiene un auge lo suficientemente importante como para que surjan estos proyectos", le dice a BBC Mundo Luis Blanco, experto en redes sociales.

El fenómeno de redes sociales tiene un auge lo suficientemente importante como para que surjan estos proyectos Luis Blanco, experto en redes sociales

Y Venezuela es un territorio fértil.

Con poco más de 10 millones de internautas, tuvo el año pasado el mayor crecimiento de usuarios de internet en América Latina, y constituye el tercer mercado más grande en Twitter y el séptimo en Facebook, medido en porcentaje de penetración entre quienes acceden a internet.

Blanco, quien asegura que Plaxed no es la primera red social venezolana y recuerda la existencia de amigoseninternet.com, señala que otro factor que facilita el auge es el uso extendido de teléfonos inteligentes en el país.

Sin embargo, las dudas sobre qué tan larga será la vida de Plaxed están sobre la mesa.

"Los crecimientos en redes sociales que son explosivos, y no orgánicos, tienden a ser una moda, un pico de atención breve", señala Blanco.

Para el experto cosas como la caída de los servidores atentan contra el éxito de Plaxed, pero aventura que proyectos que aporten "soluciones focalizadas y específicas a una necesidad local" pueden perdurar.