El "pene cantor" es el animal más ruidoso de la Tierra

Un pequeño insecto acuático es el animal más ruidoso del mundo en relación a su tamaño corporal, según un nuevo estudio.

Científicos de Francia y el Reino Unido grabaron el canto del pequeño animal, que alcanzó 99,2 decibeles, el equivalente al sonido de una gran orquesta captado desde la primera fila de una sala de conciertos.

