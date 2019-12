Reducir carbono negro, "la estrategia más rápida contra el calentamiento"

Derechos de autor de la imagen BBC World Service Image caption La combustión incompleta de diesel es una de las fuentes de carbono negro.

Existe una forma rápida y eficiente de combatir el derretimiento del Ártico y es en esta estrategia que deben enfocarse sin demora los esfuerzos a nivel internacional, según un experto en Estados Unidos.

Mientras no hay un acuerdo global para reducir las emisiones de dióxido de carbono, CO2, el principal gas de efecto invernadero, no debe descuidarse a otro gran responsable, el carbono negro, dijo Mark Z. Jacobson, de la Universidad de Stanford.

El carbono negro es el resultado de la combustión incompleta de diesel, biocombustibles y biomasa y es lo que da el color negro al hollín. Calienta al planeta mediante la absorción de radiación solar. En los glaciares, atrapa además la radiación reflejada por las superficies de hielo.

La diferencia crucial con el dióxido de carbono es que mientras el CO2 tiene una vida atmosférica de décadas, el carbono negro se mantiene en la atmósfera apenas semanas.

En algunas regiones como el Himalaya, el impacto del carbono negro sobre las capas de nieve es particularmente serio y responsable del descongelamiento acelerado de los glaciares, que alimentan a su vez ríos vitales para China e India, entre otros países.

Punto sin retorno

Jacobson presentó nuevas estimaciones sobre el carbono negro en el encuentro de la Asociación Estadounidense de Química, ACS por sus siglas en inglés, en Denver.

"Ninguna otra medida tendría un efecto tan inmediato. Las emisiones de carbono negro son el segundo factor causante del calentamiento global, pero su impacto ha sido descuidado en modelos climáticos anteriores", señaló Jacobson.

Para el experto, tomar medidas de rápido impacto es esencial para evitar que se llegue al temido umbral en el derretimiento del Ártico, en el que el hielo -que refleja luz- está transformándose en agua, que absorbe luz, realimentando el proceso de calentamiento.

"Las emisiones de carbono negro son responsables del 17% del calentamiento global, un porcentaje superior al del metano, por ejemplo. El impacto del carbono negro podría ser reducida en un 90% en un período de entre cinco y diez años si se adoptan políticas efectivas", aseguró Jacobson.

Mundo en desarrollo

Las fuentes principales de carbono negro son los vehículos, autobuses, camiones, tractores y aviones a diesel, además de la combustión de madera y estiércol de la que dependen para calentarse y cocinar millones de personas en el mundo en desarrollo.

La quema de madera y estiércol para cocinar es una fuente importante en el mundo en desarrollo.

Desde 1950 muchos países han reducido de manera considerable sus emisiones de carbono negro por razones de salud pública. La tecnología para reducir esas emisiones, como el uso de filtros en los tubos de escape de vehículos, ya está disponible y a bajo costo, asegura Jacobson.

"Convertir autos y camiones a diesel en vehículos eléctricos o a hidrógeno podría tener un efecto inmediato en el calentamiento global", señaló el científico de Stanford.

Los países desarrollados fueron en el pasado la fuente principal de emisiones de carbono negro, pero esto cambió a partir de la década del 50 con la introducción de tecnologías para el control de la contaminación.

Mientras que Estados Unidos emite aproximadamente el 21% del CO2 del mundo, emite el 6,1% del hollín global, de acuerdo a Jacobson.

Actualmente la mayor parte de las emisiones de carbono negro viene de países en vías de desarrollo. Las principales fuentes son Asia, América Latina y África y se estima que las emisiones de carbono negro de China se duplicaron entre 2000 y 2006.

Las emisiones de carbono negro "tienen su pico cerca de regiones de mayor origen y dan lugar a puntos calientes", según un estudio publicado en 2008. (V. Ramanathan and G. Carmichael, Global and regional climate changes due to black carbon, 1 NATURE GEOSCIENCE 221-22, 23 March 2008).

De acuerdo a la misma fuente, esos puntos calientes incluyen "las planicies indo-Ganges en el sureste de Asia, el este de China, gran parte del sudeste de Asia incluyendo Indonesia, regiones de África entre el África subsahariana y Sudáfrica, así como México y Centroamérica y la mayor parte de Brasil y Perú en Sudamérica.