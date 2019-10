Y el Springfield de "Los Simpsons" está en...

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Los Simpson" se han convertido en uno de los mayores fenómenos televisivos de la historia.

Uno de los secretos mejor guardados de la televisión fue develado este martes, después de que el creador de la serie de dibujos animados "Los Simpsons" diera a conocer el lugar en el que se inspiró para dar nombre a Springfield, la ciudad imaginaria en la que viven Homero y su familia.

En una entrevista con la revista Smithsonian, Matt Groening reveló que el Springfield del estado de Oregón, en el centro de Estados Unidos, es el lugar en el que se basó para bautizar el lugar en el que viven sus personajes amarillos.

"Cuando yo era un niño veía un programa de televisión llamado 'Father knows best' que sucedía en un lugar llamado Springfield y eso me emocionaba porque pensaba que se trataba de la ciudad que estaba al lado de Portland, mi ciudad natal. Cuando crecí, me di cuenta de que era sólo un nombre ficticio. También me percaté de que Springfield es uno de los nombres más comunes para una ciudad en EE.UU.", comentó Groening a la publicación.

Anticipando el éxito de la serie, al dibujante le pareció una buena idea ponerle el nombre de Springfield al lugar donde habitan Homero, Bart, Lisa, Maggie y Marge, "ya que todos creerían que se trataría de su propio Springfield".

"No quiero decepcionar la gente (…) cuando alguien me pregunta si se trata del Springfield de Ohio, o del Springfield de Massachusetts o del Springfield de donde sea, yo siempre digo: 'Así es'", señaló Groening.

Más de 500 episodios

Hasta ahora, los responsables del programa habían mantenido esta información como uno de los enigmas de la serie, que actualmente se encuentra en su temporada número 23.

La historia de "Los Simpson" comenzó a contarse en unos cortos de apenas 30 segundos que vieron la luz en 1987.

Pasaron tres años hasta que la cadena estadounidense Fox convirtió la tira animada en una serie. Más de 500 episodios después, "Los Simpson" se han convertido en uno de los mayores fenómenos televisivos de la historia y en la serie de comedia más longeva de pantalla chica en EE.UU.

Según destaca la corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Valeria Perasso, el programa suma 15 millones de seguidores en EE.UU. y unos 60 millones en el resto del planeta, lo que ha generado un negocio multimillonario en concepto de mercadeo y lo ha posicionado año tras año entre los diez productos televisivos de mayor consumo.

La familia amarilla también tiene su espacio en el paseo de la fama de Hollywood con una estrella con apellido propio y, entre los honores conseguidos, quizás el más notable es el de "mejor show televisivo de todos los tiempos" otorgado por la revista Time, según destaca Perasso.