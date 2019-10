Quién era Jimmy Savile y por qué está la BBC en medio de un escándalo

Image caption Excéntrico y carismático, Jimmy Savile logró esconder una doble vida, según las denuncias.

La BBC se encuentra en medio de un escándalo a raíz de las acusaciones de pederastia que han surgido en las últimas semanas en contra de uno de los presentadores estrella de la televisión británica, Jimmy Savile, quien falleció el año pasado.

De acuerdo con las denuncias, Savile, un excéntrico DJ que estuvo al frente de dos de los programas de televisión más populares en las décadas de los años 70 y 80, "Top of the Pops" y "Jim'll Fix It", abusó sexualmente de decenas de personas durante 40 años, entre ellas varias menores.

Estas acusaciones sólo salieron a la luz en un documental de la cadena ITV a principios de octubre, un año después de la muerte del presentador, quien en vida fue conocido por sus millonarias contribuciones a distintas obras de caridad, no sólo por su trabajo para la BBC.

La corporación que lo llevó a la fama ha quedado en el centro de una polémica a raíz de que algunos meses después de su fallecimiento se emitieron diferentes tributos a su carrera y, en cambio, uno de los programas periodísticos bandera de la BBC resolvió archivar una investigación propia sobre los rumores de que Savile era un abusador consuetudinario.

El editor de este programa, "Newsnight", estimó en diciembre que no existían suficientes bases editoriales que justificaran la salida al aire de la historia en la que habían trabajado durante más de un mes. Peter Rippon asegura que de ningún modo fue presionado por sus superiores para encubrirla, pero este lunes fue apartado del cargo mientras las investigaciones estén en curso.

Otro de los programas de investigación de la BBC, "Panorama", reveló este lunes que los productores de "Newsnight" advirtieron a su superior que, de archivar la investigación, la BBC sería acusada de encubrimiento.

El director general de la corporación, George Entwistle, se presentó este martes ante el Parlamento para responder sobre qué tanto sabía la BBC sobre la conducta de Savile.

BBC Mundo responde a las principales preguntas acerca del fallecido presentador y presenta la reacción de la BBC a las denuncias sobre su conducta.

¿Quién era Jimmy Savile?

Jimmy Savile, quien falleció en octubre de 2011 a los 84 años, fue uno de los presentadores y DJ estrella de la BBC. Saltó a la fama en las decadas de los años 70 y 80 con dos de los programas más populares de la cadena, "Top of the Pops" y "Jim'll Fix It".

Image caption El DJ llegó a la cúspide de la fama a través de "Top of the Pops" y "Jimmy'll Fix It".

También se ganó la reputación de filántropo. Hacia el final de su vida, se estimaba que Savile había contribuido con más de US$60 millones a distintas obras de caridad.

Sólo un año después de su muerte se conoció que detrás de su persona pública, excéntrica, carismática y caritativa, Savile aparentemente escondía una doble vida. Lo que sus admiradores no supieron hasta hace tres semanas es que detrás de cámaras el extravagante presentador era -según la policía- un "depredador sexual".

Uno de siete hijos de un oficial de imprenta, en su adolescencia Savile sobrevivió graves heridas en la columna durante un accidente en una mina de carbón. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en DJ de un salón de bailes del que luego sería gerente.

A principios de los años 60, era uno de los primeros en pinchar dos discos en simultáneo, para que no hubiera interrupción entre una canción y la siguiente.

Uno de los DJ que trabajaban para él la ciudad de Leeds, Jeffrey Collins, le dijo a la BBC que "era de público conocimiento que Savile se llevaba a chicas a su oficina".

Dennis Lemmon, uno de los supervisores de la seguridad en el mismo club, dijo que se había ganado la reputación de "ir a por las más jóvenes".

Cuando se le preguntó cómo lograba salirse con la suya, Lemmon dijo: "Era un tipo muy poderoso, ¿no? Muy poderoso y con mucha influencia".

Una careta

El aura en torno de Savile fue en aumento con el paso de los años. Tras su éxito en los clubes, Savile se convirtió en una figura doméstica a través de Radio Luxemburgo, Radio 1 y BBC TV.

Image caption Las acusaciones póstumas pintan al excéntrico presentador como un "depredador sexual".

"Jim'll Fix It" fue su show más popular. Estuvo al aire durante casi 20 años, entre 1975 y 1994.

Recargado de joyas, con un habano en la boca y frecuentemente ataviado con equipos deportivos fluorescentes, el presentador solía rodearse de admiradores jóvenes, en su mayoría del sexo femenino.

Los rumores sobre lo que ocurría en su camarín y en su casa rodante circulaban en la industria del entretenimiento y fueron pie suficiente para que en 1999 se le preguntara en un programa de televisión qué era lo que ocurría allí.

"Allí le pongo las manos arriba a todo lo que puedo", respondió el presentador en tono jocoso, entre los aplausos del público.

Otras declaraciones polémicas del presentadors incluyen su aseveración de que era "un hombre sin emociones" y "odiaba a los niños", a pesar de trabajar rodeado de pequeños y adolescentes.

Todo era parte del mito en torno de su persona. Según confesó el propio Savile en un documental del presentador Louis Theroux emitido en 2000, ese tipo de declaraciones le permitían asegurarse de que nadie lo conociera a fondo y le "funcionaban de maravilla".

¿De qué lo acusan?

Según la policía, Savile podría haber abusado de decenas de personas, entre ellas numerosas menores de edad, en un período de 40 años.

El 19 de octubre, la Policía Metropolitana abrió una investigación penal póstuma en base a denuncias en su contra.

Scotland Yard, que coordina el esfuerzo de varias fuerzas regionales, dice estar siguiendo unas 400 líneas de investigación. En total, han identificado unas 200 víctimas potenciales del presentador.

El comandante Peter Spindler afirmó que el patrón de abusos de Savile parece tener "alcance nacional", con una "particular predilección por las adolescentes".

Aunque las denuncias involucran fundamentalmente a mujeres, la policía dijo saber de al menos dos casos de hombres que afirman que Savile abusó de ellos cuando eran pequeños.

¿Cómo se conocieron las denuncias?

Las acusaciones de abusos por parte de Savile salieron a la luz en un documental emitido por la cadena ITV el 3 de octubre, casi un año después de la muerte del presentador.

Image caption Las denuncias sobre Savile han envuelto a la BBC en uno de los peores escándalos de su historia reciente.

En este documental, varias mujeres afirmaron que Savile se abusó de ellas cuando eran menores. Su emisión dio pie a que decenas de otras personas registraran sus propias denuncias.

Un programa de la BBC, "Newsnight", había conducido una investigación propia hacia diciembre del año pasado, que tenía como foco los rumores de pederastia en torno de Savile.

La historia finalmente no se emitió por decisión del editor del programa, Peter Rippon, quien en ese momento estimó que no existía suficiente evidencia para sacarla al aire.

Según afirmó recientemente en su blog, en la decisión de archivarla no pesaron más que sus criterios editoriales. Resaltó que no recibió presión alguna de sus superiores.

Como parte de su programación navideña, la BBC acabó emitiendo varios tributos a Savile centrados en su cara pública y su lado más amable.

Tras la transmisión del documental de ITV a principios de este mes, la decisión que Rippon tomó a fines de 2011 quedó bajo escrutinio.

Dos de los productores de "Newsnight" que trabajaron en la historia sobre Savile le dijeron a otro programa de la BBC, "Panorama", que le advirtieron a Rippon que la corporación sería acusada de encubrimiento si se archivaba el reporte.

La BBC afirmó este lunes que las explicaciones que presentó Rippon acerca de su decisión contenían información "imprecisa y en algunos casos incompleta", y Rippon fue apartado del cargo por el tiempo que duren las investigaciones.

¿Cuáles son las instituciones involucradas?

La BBC se encuentra en el centro de la polémica por su larga relación de empleo con Savile, y la decisión de "Newsnight" de archivar una investigación que tenía como eje sus presuntos abusos.

La corporación ha sido criticada por miembros del Parlamento. Una de las líderes del Partido Laborista, Harriet Harman, dijo que las acusaciones contra Savile "manchan a la BBC".

El Ministerio de Salud también está conduciendo sus propias investigaciones internas, luego que en 1998 se designara a Savile como líder de un equipo de trabajo que supervisaba la gerencia de un hospital psiquiátrico de alta seguridad, en Broadmoor, donde el presentador habría tenido acceso a pacientes vulnerables.

Otros hospitales en los que Savile ejercía cargos de recaudador de donaciones eran el de Stoke Mandeville y el Leeds General Infirmary, y allí también estuvo en contacto con pacientes.

¿Qué está haciendo la BBC?

Según uno de los corresponsales más veteranos de la BBC, el especialista en asuntos exteriores John Simpson, los cuestionamientos sobre la decisión de "Newsnight" de archivar la historia sobre Savile han desencadenado uno de los escándalos más graves en los que ha visto envuelta a la BBC en sus 50 años de trayectoria.

El director general de la BBC, George Entwistle, se presentó este martes ante el Parlamento para responder sobre las políticas de la BBC y el caso de Savile.

Entwistle ha anunciado dos investigaciones dentro de la corporación que se llevarán a cabo en paralelo a la indagación oficial de la policía.

Ambas estarán encabezadas por expertos independientes de afuera de la BBC.

Una de ellas estudiará por qué se decidió archivar la investigación de "Newsnight" y otra analizará la cultura interna durante los años en los que Savile trabajó para la empresa.

Entwistle también anunció una tercera investigación que tratará sobre el acoso sexual en el ambiente de trabajo, pero esta se lanzará más adelante para no entorpecer las otras indagaciones.