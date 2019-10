¿Por qué Plutón, objetivo de la misión New Horizons, dejó de ser planeta?

Derechos de autor de la imagen BBC World Service Image caption Esta ilustración permite comparar el tamaño de Plutón y su luna Caronte en comparación con la Tierra.

Desde hace ya varios años, los alumnos que estudian el espacio aprenden que nuestro Sistema Solar tiene ocho planetas, ya que uno de los que antes era considerado planeta, ha perdido esa categoría, como explica para la BBC la científica espacial Lucie Green.

El objeto celeste en cuestión es Plutón, un mundo helado descubierto hace 85 años que fue visitado por primera vez por la sonda New Horizons de la NASA. Con esta misión, se completa la observación inicial de todos los planetas "clásicos" de nuestro Sistema Solar.

Vea también: lo que revelan las imágenes enviadas por New Horizons

Parece que los reality shows de televisión no son los únicos capaces de votar por la expulsión de uno de los participantes. Plutón fue expulsado del club de los planetas en 2006 a causa de una votación.

Image caption Plutón fue el último planeta que se descubrió y el primero en ser descatalogado como tal.

Se aplicó la ley de "último en entrar, primero en salir". Plutón fue el último planeta que se descubrió porque era demasiado pequeño y estaba demasiado lejos para ser visto sin la ayuda de un telescopio.

Lea: el hombre que "mató a Plutón" no se arrepiente

Plutón está a 6.000 millones de kilómetros del Sol, o sea, 40 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Apenas se logró captar la presencia de Plutón en 1930 y su descubrimiento fue casi un accidente.

Durante varias décadas, algunos creían que existía un 'Planeta X' orbitando más allá de Neptuno y Urano y que estaba causando pequeños cambios en los movimientos de los planetas.

De hecho, Plutón no es lo suficientemente grande ni está en la órbita correcta para poder hacer esto, pero cuando Clyde Tombaugh buscaba al Planeta X en el Observatorio Lowell de Arizona, en Estados Unidos, vio un pequeño punto de luz que se movía con las estrellas de fondo.

El explaneta

Derechos de autor de la imagen BBC World Service Image caption La imagen muestra a Plutón y a su luna más grande, Caronte.

Pronto comprendió que el pequeño punto giraba alrededor del Sol, concluyendo que un nuevo planeta había sido descubierto.

Los planetas no son los únicos componentes de nuestro Sistema Solar ya que distintos grupos de objetos giran alrededor del Sol. Sin embargo, el grupo más importante es el de los planetas: cuerpos de roca o de gas que orbitan alrededor del Sol.

Lea también: 5 cosas sorprendentes de la misión New Horizons a Plutón

Plutón fue planeta por 76 años, hasta que se catalogó como “planeta enano”, en 2006.

Percival Lowell predijo su existencia en 1915 y Clyde Tombaugh lo descubrió en 1930.

Ahora se considera parte del Cinturón de Kuiper, un área en forma de disco compuesta de objetos oscuros de hielo, más allá de Neptuno.

Después están las lunas que giran alrededor de los planetas. La Tierra tiene una sola, mientras que el rey de los planetas, Júpiter, tiene más de 60.

Además de los planetas y de sus lunas, el Sistema Solar cuenta con un grupo de objetos conocidos como asteroides.

Son pequeñas protuberancias de roca y metal, la mayoría de las cuales orbitan alrededor del Sol a una distancia similar a la de Marte y Júpiter.

Por último, están los cometas: especies de témpanos de hielo que orbitan a grandes distancias, 50.000 veces más lejos del Sol que la Tierra.

Se cree que los asteroides son los restos de un planeta que no pudo formarse por completo y los cometas, restos de la formación del Sistema Solar.

Pero la búsqueda de objetos en la lejanía del Sistema Solar continuó después del descubrimiento de Plutón.

La búsqueda ha sido fructífera: se han descubierto cientos de pequeños objetos más allá de la órbita de Neptuno y en 2003 se encontró un objeto más grande que Plutón y con su propia luna. Un posible nuevo planeta.

La posibilidad de descubrir más objetos de este tamaño rápidamente se hizo evidente, dando origen a un nuevo interrogante: si Plutón clasificaba como planeta, ¿los nuevos objetos también?

Las cosas se estaban saliendo de control. Era el momento de dar un paso atrás y pensar en lo que realmente entendíamos como planetas y si Plutón y los otros objetos similares debían ser considerados como tal.

Esta tarea recayó sobre la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) - la organización que representa a los astrónomos y a la investigación astronómica, y que tiene la responsabilidad de supervisar cómo se nombran los objetos.

Se conformó un comité para llevar a cabo la misión y los miembros de la IAU debatieron y discutieron hasta que llegaron a un acuerdo sobre cómo se debe definir a un planeta.

Degradado

Se decidió que no bastaba con girar alrededor del Sol, tener suficiente masa para que su propia gravedad lo transforme en un objeto rígido, casi redondo, y tener lunas propias para ser catalogado como planeta.

Para disfrutar de ese estatus, un objeto tiene que haber absorbido todo el otro material que lo rodea. Los ocho objetos que reciben el nombre de planetas, barrieron su órbita por completo. Plutón, por el contrario, convive con otros objetos de similar tamaño.

Image caption A diferencia de Plutón, los ocho objetos que hoy reciben el nombre de planetas, barrieron su órbita por completo.

Una votación tuvo lugar en el acto de clausura de la Asamblea General de la IAU, el 24 de agosto de 2006, en el que se definió el destino de Plutón.

Plutón, rodeado de cientos de otros objetos que orbitan más allá de Neptuno, pasó de ser un planeta a inaugurar una nueva categoría de objetos en el Sistema Solar: la de los planetas enanos.

Uno de mis colegas estaba entre los votantes y recuerdo que me comentó que en el momento sintió que controlaba el Universo.

¿Y ahora qué?

Como Plutón no ha sido visitado por una nave espacial, todavía no se tiene una visión detallada de cómo es. Sin embargo, este martes a las 11.49 GMT, la misión de la NASA New Horizons lanzada en 2006 pasó por el punto más cercano a Plutón a una distancia de 12.500 Km.

Así fue la histórica aproximación de New Horizons a Plutón

Es interesante pensar que el objetivo original del lanzamiento de New Horizons era llegar a un planeta, y a su llegada ya Plutón no lo era.

En realidad, la clasificación de Plutón no es tan importante. Lo que se debe tener en cuenta es que es parte de nuestra cultura y simboliza nuestro deseo de entender nuestro Universo - un objeto del Sistema Solar sobre el cual todavía tenemos mucho que aprender.

*Esta nota fue publicada originalmente el 13 de enero de 2014 y fue actualizada el 14 de julio de 2015.