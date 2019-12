En las disputadas islas del Atlántico Sur se vota este domingo para definir cuál es el estatus político preferido por sus habitantes, que seguramente optarán por permanecer siendo británicos.

El voto es seguido con atención desde Argentina, aunque la soberanía rara vez es puesta en duda.

Hablar de Malvinas/Falklands es un tema, que así como lo es el fútbol, puede llevar a discusiones acaloradas, emociones y opiniones fuertes.

Poner en duda la soberanía argentina de las islas, o comentar la visión británica o de los isleños, puede ser algo sensible tal es el nivel de convicción que existe en buena parte de la población en cuanto a la legitimidad del reclamo sobre las islas.

"¿Por qué me importan las Malvinas? Es como si me preguntaran por qué me importa una mano o las piernas", le dice a BBC Mundo Fernando Esteche, secretario político del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho.

"Argentina no está completa sin Malvinas, nuestra América no está completa sin Malvinas", agregó.

Veteranos

Los veteranos argentinos de la Guerra de Malvinas con el Reino Unido en 1982 -un conflicto en el que murieron casi 1.000 personas entre ambas partes- son quienes quizás sienten más de cerca la disputa.

Algunos combatieron cuerpo a cuerpo contra ingleses en trincheras; otros perdieron algo más que el sueño apacible; a la mayoría les quedó un recuerdo imborrable.

Por ejemplo, José Luis Ferreira, tenía 17 años cuando servía como marinero en el buque de guerra General Belgrano.

A las cuatro de la tarde, del 2 de mayo de 1982, sintió bajo sus pies la enorme explosión que llevó a la deriva al Belgrano -"nunca se me olvidará el fuerte olor acre"- y que dejó más de 300 muertos.

Ferreira luego pasó 24 horas en alta mar, en un bote salvavidas con otros 30 marinos, a temperaturas de 12 grados bajo cero, y en medio de una tormenta con olas de hasta 10 metros de alto.

"Pensaba que en cualquier momento nos tragaba el océano", le cuenta a BBC Mundo.

Tal experiencia, afirma Ferreira, "me llevó a poder decir lo que pienso sobre la disputa ( sobre las islas)".

"Las Malvinas, dice la historia, son indudablemente argentinas", asevera.

"Pero por otra parte no se puede negar la presencia de los habitantes de las islas. Ellos viven ahí desde hace muchos años".

"Hay que buscar un equilibrio entre lo que es la soberanía argentina y el habitante del lugar. Muchos (isleños) tienen varias generaciones ahí y yo tengo un profundo respeto por la gente nacida y criada en un lugar", agrega.

Ferreira reconoce que su postura no es bien vista por todos los veteranos del conflicto. No todos los que combatieron en Malvinas/Falklands, por Argentina, creen que se debe considerar a los isleños.

Esteche, del Movimiento Quebracho, los llama "usurpadores"

Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los ignora de plano.

¿Por qué?

Image caption Esteche llama a los isleños "usurpadores"

"Nosotros nos remitimos a la resolución de Naciones Unidas 2.065 (de 1965) que no apela a la autodeterminación de los pueblos para definir de quién es el territorio, si no que define esto como un problemas de soberanía entre dos naciones. Y ese es el único modo de resolverlo", le dice a BBC Mundo Daniel Filmus, presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado, miembro del oficialista Frente Para la Victoria, y cercano a Fernández de Kirchner.

Esta postura se aplica con rigor.

El mes pasado el canciller argentino Héctor Timerman viajó a Londres para un encuentro con diputados europeos sobre el tema Malvinas/Falklands.

Timerman buscó un encuentro con su contraparte británica, William Hague. No obstante, Hague invitó a la cita al gobierno isleño, con lo cual Timerman declinó participar.

"Queremos recuperar el diálogo con Gran Bretaña y seguramente después tener mejores relaciones con los isleños", dice Filmus.

Pero agrega: "Este referéndum no tiene legitimidad ni credibilidad. Es una maniobra de publicidad del gobierno británico que no cambia nuestro punto de vista. El día siguiente será como cualquier otro".

¿Precedente?

Image caption Ferreira, sobreviviente del Belgrano, pide balance entre soberanía y los isleños.

Sin embargo, el analista político Jorge Castro sí considera que el referéndum en las islas es algo a considerar.

"La cuestión Malvinas ya no se presenta en los términos tradicionales", le advierte a BBC Mundo.

"Desde 1833 el reclamo tiene dos características: en primer lugar es territorial, en segundo es un conflicto bilateral entre Londres y Buenos Aires. Pero ahora hay una modificación de extrema importancia: el eje de las decisiones ahora está en Puerto Stanley o Puerto Argentino (capital de las islas), y surgió una autoridad política que actúa por el principio y práctica de la autodeterminación", señaló.

El voto en las islas del Atlántico Sur tiene poco menos de 1.700 electores inscritos (unos 1.900 habitantes de los 2.600 son elegibles) para votar.

Se espera que por amplia mayoría se apruebe mantenerse como territorio británico de ultramar.

Pero, en el inesperado caso que ello no ocurra, no significa que prefieran adherirse a Argentina. La autoridad política decidió que en tal escenario se reuniría para determinar cuál es el mejor paso a seguir en cuanto a su estatus político, probablemente consultando de nuevo a la población.

No obstante, Castro considera que pese al voto del domingo Argentina se encuentra en la mejor posición de los últimos 20 años en cuanto a su disputa territorial.

"Actualmente, toda la región, encabezada por Brasil, exige un acuerdo sobre el reclamo argentino de soberanía", asevera.

El año pasado, la diplomacia argentina logró que Chile, Uruguay y el mismo Brasil aceptasen no dejar atracar a ninguna embarcación con bandera de Malvinas/Falklands. Un ejemplo de las alianzas en curso que reforzaron la postura de Buenos Aires.