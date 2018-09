El secreto del éxito del fútbol alemán

¿Monopolio?

Los elogios que recibe el fútbol alemán por su reciente exhibición parecen ciertamente justificados, pero hay una tendencia que genera preocupación entre los aficionados a la Bundesliga: el Bayern Munich. Gracias a su poder económico y social, el club bávaro ha ganado 11 de las últimas 20 ligas de su país, incluyendo la de la actual temporada, que aseguró a falta de seis fechas para el final de un campeonato que dominó desde la primera jornada. De 30 partidos ha ganado 26, suma 81 puntos y una diferencia de 75 goles a favor. Esta aplastante superioridad fue su respuesta al leve declive que experimentó el equipo en los últimos cinco años, que coincidió con el resurgimiento del Borussia Dortmund. La diferencia entre ambos se ve reflejada en el gasto. Mientras el Bayern gastó más de 179 millones de euros en el último lustro, el Dortmund sólo ha invertido 42 millones. Además de mencionar que la opción favorita del Bayern para reforzarse es debilitar a sus rivales. Así vemos que en el once inicial que superó al Barcelona jugaron el portero Manuel Neuer (ex del Schalke 04), Dante (ex Borussia Mönchengladbach), Boateng (ex Hertha y Hamburgo), Luiz Gustavo (ex Hoffenheim) y Mario Gomez (ex Stuttgart). Y para la próxima temporada se sumará Mario Götze, la principal figura del Dortmund, por 40 millones de euros.

JM Pinochet

Experto en deportes de BBC Mundo