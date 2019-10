Una ventana abierta para la industria

La Corte Suprema de EE.UU. permitió que se patentara los ADN complementarios (cDNA). Estos químicos creados en el laboratorio se utilizan para el estudio y diagnóstico genético. "Buena parte del sector biotecnológico tiene patentes de cDNA con la posibilidad de crear terapias genéticas", le dice a BBC Mundo Wendy Chung, genetista clínico y molecular y directora de genética clínica de la Universidad de Columbia. En otras palabras, este compuesto no sólo es usado para leer la información, sino que también se puede intentar crear proteínas para tratamientos de enfermedades. "Un segmento de ADN de origen natural es un producto de la naturaleza y no es patentable por el simple hecho de ser aislado. Pero un cDNA tiene derecho de patente, ya que no es de origen natural", dice la sentencia de la Corte. La forma como Gert Matthijs, de la Sociedad Europea de Genética Humana, interpreta esta sentencia es que el cDNA podría ser "industrialmente" útil para, por ejemplo, fines terapéuticos. "Pero pueden haber pasado por alto el hecho de que de vez en cuando el cDNA se utiliza para extraer información genética". La abogada Sandra Park aclara que este compuesto no se podrá patentar si su uso es para obtener información.