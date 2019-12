Los pingüinos se mueven en grupo como los autos en un atasco

Un pequeño paso y a esperar. Otro pequeño paso y otra vez a esperar.

Lo que impacienta a conductores en todo el mundo permite a los pingüinos permanecer juntos, unirse a otros grupos y mantenerse calientes en el helado invierno antártico.

Investigadores del Instituto de Investigación Marina y Polar Alfred Wegener de Bremerhaven, Alemania, estudiaron a los pingüinos emperadores en Antártica para entender mejor la dinámica de los grupos de aves acurrucadas.

Media playback is unsupported on your device