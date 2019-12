Los ganadores de los Globos de Oro 2014

Este domingo se cumplieron las predicciones en la 71 edición de los Globos de Oro y la cinta "12 years a Slave" del director Steve McQueen se alzó con el premio a la mejor película de drama, por encima de "Gravity", "Captain Phillips", "Philomena" y "Rush".

Sin embargo, la gran vencedora de la noche fue "American Hustle", que obtuvo un total de tres galardones: mejor comedia o musical, mejor actriz para Amy Adams y mejor actriz de reparto para Jennifer Lawrence.

También triunfó el realizador Alfonso Cuarón, quien con su filme "Gravity" se convirtió en el primer mexicano en conseguir el premio al mejor director.

