Rubina y Lady: la fama y la miseria de la alfombra roja de los Oscar

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption En 2008, Rubina Ali recorrió el mundo y recogió premios, como el Oscar a la mejor película. La fama la hacía sonreír.

Rubina ríe. Alrededor suyo hace un calor infernal, pero ella sonríe sin timidez a la cámara. Parece que ese aparato la hace olvidarse, por instantes, de su realidad. Se eleva y se sostiene en su levitación frente al lente, radiante, como una estrella.

Yo soy feliz acá. Siempre lo he sido. Pero si tengo alguna oportunidad de irme, lo haré.

"Quiero ser actriz", dice en un inglés torpe. "Es mi sueño más grande".

Lo cierto, es que Rubina Alí ya fue actriz. En 2008 fue parte de la multipremiada película británica Slumdog Millionaire. Fue un papel pequeño, cuatro minutos, 240 segundos en la pantalla que bastaron para cambiarle la vida para siempre, interpretando a uno de los personas principales, Latika, en su versión infantil.

Cuando terminó de filmar su última escena frente al lente del director británico Danny Boyle, nunca pensó que meses después estaría desfilando por las alfombras rojas del mundo como si fuera la Nicole Kidman de Brande, su ciudad natal ubicada en el este de India. De allí salió, feliz, a recoger el Oscar a la mejor película de 2008, vestida con un traje azul pastel, a darle la mano a Steven Spielberg.

Todo era un sueño hecho realidad a los 9 años de edad.

Pero las luces se apagaron. La temporada de premios se terminó y los destellos de los flashes buscaron otra dirección. Rubina regresó a India. A la favela de Barin Nagrab, rodeadas de escombros, basura y rieles de ferrocarril, con el sueño intacto.

Y cuando este domingo se realiza la entrega de los Oscar, le es muy difícil no pensar en eso.

Feliz con su sueño

En 2010 Iosu López, un periodista y realizador español, estaba detrás de una historia: los niños que buscan un papel en las películas de Bollywood, la industria cinematográfica india. Ahí fue cuando encontró a Rubina abrazada todavía a su sueño, un poco más grande, pero viviendo en la misma miseria.

"Sabíamos que habían escrito un libro sobre ella. Pero más allá de la fama, queríamos que nos contara cómo era vivir en la favela, como era la vida real, más allá de la ficción de Slumdog Millonaire", le dice López a BBC Mundo.

Y por esa razón, durante tres días de 2011, López y su compañero Manuel Fernández filmaron un documental donde Rubina hace las mismas cosas que en la película, pero en la vida real.

Según el realizador, no se estaba fingiendo nada: los niños nadaban en aguas infestadas de basura, jugaban en el ferrocarril arriesgando que el tren les pasara por encima y caminaban por encima de los techos de zinc sin pensar que se podían desfondar por el peso de sus cuerpos.

Y cada tanto aparecían los ojos enormes de Rubina y su sonrisa. "Yo soy feliz acá. Siempre lo he sido. Pero si tengo alguna oportunidad de irme, lo haré", se escucha en el corto documental "La alfombra roja" que fue nominado este año a los premios Goya, el mayor reconocimiento cinematográfico de España.

Derechos de autor de la imagen Iosu Lopez Image caption La sonrisa de Rubina es algo que aparece en todo el documental, con la ilusión de volver <br> a ser actriz y volver pisar una alfombra roja.

Incendio

Desde que terminó su pasarela por las alfombras rojas, Rubina siempre había tenido la ilusión de regresar. Como un antojo, como un sueño, como un capricho.

"No sé que futuro me espera en este lugar, pero quiero ser actriz", repite.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Rubina en medio de las ruinas de su barrio después del incendio de 2011.

En 2011, poco después de filmar el documental, López recibió una llamada desde India: la favela donde vivía Rubina se había incendiado. El fuego, impulsado por los escombros que se convirtieron en un poderoso combustible, había arrasado con casi todo.

"Lo que más me sorprendió fue que cuando la volví a ver la encontré con la misma vitalidad. Esa misma sonrisa, a pesar de que había perdido todo", relató Iosu.

Ahora, gracias a la fundación que Danny Boyle creó para ayudar a los niños que actuaron en su película más famosa, Rubina vive en un apartamento en Bombay.

"No creo que ella extrañe la alfombra roja, creo que lo que ella quiere es vivir esa emoción que le produjo actuar. Para mí, esa es la clave de todo su empeño", concluyó López.

De la alfombra roja a la tragedia

Otra historia similiar es la de Lady Tabares, la niña que protagonizó la película colombiana "La vendedora de rosas" de 1998.

"Actuar en La vendedora de rosas fue lo peor y lo mejor que me pasó en la vida. Lo peor, porque me ha hecho la vida imposible en la cárcel", le cuenta Tabares a BBC Mundo desde el centro de reclusión El Pedregal, en Colombia.

Hace 11 años, después de unos confusos hechos, fue acusada y condenada por el asesinato de un taxista ocurrido en Medellín, en el occidente del país sudamericano.

"Los guardias son muy severas comigo porque no me perdonan una. Además, yo creo que si no hubiera sido la vendedora, yo nunca hubiera venido a parar acá", agrega.

Poco antes ella se había paseado, como si fuera la Brigitte Bardot colombiana, por algunas de las alfombras rojas de los festivales cinematográficos más importantes del mundo, entre ellos el de Cannes en Francia.

De Barrio Triste a Cannes

Lady Tabares tenía 14 años cuando fue descubierta por el director colombiano Víctor Gaviria cuando vendía rosas en discotecas del centro de la ciudad.

Derechos de autor de la imagen Victor Gaviria Image caption Lady Tabares en la alfombra roja del festival de Cannes de 1998, gracias a La vendedora de rosas.

Después de la filmación, Gaviria, Tabares y parte del elenco viajaron por el mundo. Ella se ganó dos premios a la mejor actriz en los festivales de Viña del Mar y Bratislava.

La conversación se dificulta un poco. Tabares da gracias a Dios porque al menos está viva. "A seis de los muchachos que actuaron en la película ya los mataron. Yo al menos estoy en la cárcel", señala.

En este caso no está la sonrisa de Rubina, sino las lágrimas de Lady. Ella llora, como única defensa de las tribulaciones que ha pasado todos estos años en la cárcel.

"Cuando salga quiero estar con mis dos hijos (Fernando José de 13 años y Julián Esteban de 10) y con mi mamá, que ha sido el pilar de mi vida", dice.

Para el periodista Edgar Domínguez, quien escribió un libro sobre Tabares, el gran problema de su historia es que había vivido algo para lo que no tenía vocación.

"Ella no estaba preparada para eso. No es su esencia ser una actriz destinada a la fama. Ha vivido una vida muy difícil y le costó asimilar todo lo que le ocurrió", le dijo Domínguez a BBC Mundo.

-Y cuando salga de la cárcel ¿Quiere seguir siendo actriz?

-"No. Eso fue una época muy linda, pero yo no soy actriz. Yo me quiero dedicar a estudiar medicina forense", concluye Tabares su conversación con BBC Mundo.