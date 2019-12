¿Cómo jubilarse a los 30 años?

Derechos de autor de la imagen MrMoneyMoustache Image caption Pete, de 39 años, se jacta de vivir de lo ahorrado.

Para nuestros padres y abuelos, jubilarse era ese premio anhelado tras más de 30 años de esfuerzo, madrugones y duro trabajo, pero hoy en día hay jóvenes que prefieren tomar un atajo y directamente jubilarse a los 30.

Jubilarse tan joven puede parecer una hazaña épica, sólo alcanzable para hijos de ricos que viven de la renta o para aquellos bendecidos por un premio millonario en la lotería.

Pero lejos de ser así, algunos de los que lo lograron nos ofrecen sus consejos para, como ellos, poder decir adiós a la oficina antes de que la vejez nos atrape y no podamos disfrutar plenamente de nuestra libertad.

Ahorra y cuanto antes mejor

El canadiense Pete y su esposa son un caso famoso de jóvenes que lograron retirarse a los 30 años gracias en parte a que empezaron a preocuparse por su jubilación desde los 20.

Pete, quien nunca da su apellido para proteger a su familia, ahorró junto a su esposa gran parte de lo que ganaron durante una década trabajando en el sector de la informática. Y a sus 39 años, se jacta de vivir de lo ahorrado gracias a llevar una vida austera.

"La filosofía es gastar menos dinero, no importa cuanto ganes, hay que sustituir las actividades que requieren gastar dinero, como ir en auto al trabajo en lugar de ir en bicicleta", explicó Pete a BBC Mundo.

"Cocina tu propia comida en lugar de salir a un restaurante cada semana, que la naturaleza sea tu lugar de recreo en lugar de viajar a atracciones turísticas artificiales, deja la televisión y usa tu tiempo para aprender nuevas cosas y lleva una vida simple en lugar de una compleja", aconseja.

Para gastar menos en el supermercado, Pete y su mujer compraban menos carne, evitaban los alimentos empaquetados y compraban en lo posible cantidades al por mayor.

Sacarse la hipoteca de encima

Derechos de autor de la imagen Money Moustache Image caption Pete puede disfrutar de la infancia de su hijo gracias a su temprana jubilación.

Siguiendo estos pasos él y su mujer calculan que se ahorraron US$300.000 en una década sólo por no andar en auto, y unos US$75.000 por no ir a restaurantes todo el tiempo.

Un dinero, que decidieron invertir en pagar antes su hipoteca, ahorrar e invertir en bolsa, lo que hoy permite a su familia vivir en Colorado, Estados Unidos, gracias a la renta y a los intereses que generan sus ahorros.

Pete es conocido por su blog MoneyMoustache, donde da consejos sobre cómo alcanzar, sin importar la edad, la ansiada "independencia financiera".

Asegura que le escriben seguidores que se retiraron en sus 30 en todo el mundo, incluyendo países como España, Portugal, Brasil, México o Puerto Rico.

Jubilación temporal

Pero no hay que ser un informático con abultado salario para jubilarse a los 30. Hay unos que optan por una jubilación "temporal".

En Reino Unido, el periodista deportivo Ed Hawkins decidió que no tenía sentido invertir los mejores años de su vida en una oficina y pensó que eso sería mejor hacerlo más adelante.

A los 33, dejó su trabajo de periodista y se mudó con su esposa al sur de Francia, y pudo hacerlo siguiendo también la regla del estricto ahorro.

"Trabajé duro desde los 18 y logré comprar una propiedad. Alquilé mi apartamento de Londres y vivo del dinero que me da", dijo a la BBC.

Dinero que por el momento es más que suficiente para sobrevivir en un pueblo del sur de Francia. Su carrera periodista, dice, ya la retomará en sus 50.

Libre de deuda

El denominador común de estos casos, dice Lovaii Navlakhi, de la firma de planificación financiera Money Matters, es estar libre de deuda y con ahorros que equivalgan a 25 veces lo que uno quiere recibir durante la jubilación.

La gente no empieza a pensar en su jubilación hasta sus 40 Helen Hogan, asesora de inversión de Sunset Financial Services (Missouri, EE.UU.)

"La gente no empieza a pensar en su jubilación hasta sus 40", dice Helen Hogan, una asesora de inversión de Sunset Financial Services en Missouri, Estados Unidos. "Pero cuanto antes empieces, mejor, por el poder de los intereses compuestos".

Y para ahorrar, el mantra constante es ahorrar más y gastar menos.

Cuanto menos gastemos en vivienda, autos o vacaciones, más dinero tendremos disponble para quitarnos deuda de encima y ahorrar.

Pregúntense si realmente es importante tener una cuarta habitación, un auto de lujo o un paquete de televisión. Cuanto más ahorro, antes pagaremos la hipoteca, y una vez pagada, antes podrá ir este dinero a nuestros ahorros.

¿Lujo de ricos?

Derechos de autor de la imagen MrMoneyMoustache Image caption Pete tiene una página web, Mr Money Moustache, en que da consejos sobre cómo ahorrar.

Pero muchos se preguntarán si retirarse joven, por mucho sacrificio que se haga, no es una posibilidad exclusiva de gente viviendo en países ricos.

Pete admite que esto es "cierto en parte".

"Como jubilarse pronto es un juego de números, es más fácil cuanto más ganas. Pero una vida más natural y simple funciona para todos: todos terminamos siendo más felices".

Y es que Pete admite que no es que haya dejado de hacer cosas que otros considerarían "trabajo", sino que su independencia económica le permite dedicarse a actividades que realmente quiere hacer.

Él ahora se dedica a su hobby, la carpintería, y escribe en su blog. Mientras que su mujer ha vuelto a estudiar y hace algunos voluntariados desde que se jubiló.

"Creo que es importante recordar a la gente que lo que yo propongo es llevar una vida más feliz y más natural", señala.

"Puedes hacerlo incluso si no te jubilas, y los beneficios son inmediatos, así que no está mal probar nuevas ideas, no importa en qué estadio de la vida te encuentres".

¿Y usted? ¿Conoce a alguien que se haya jubilado a los 30? Le invitamos a contarnos sus historias.