Por qué Argentina lidera la revolución trans en el mundo

En la Sala Ocho, un pabellón de paredes altas y grises en el Hospital de enfermedades infecciosas Muñiz de Buenos Aires, se reúnen cada lunes Yesica, Hannah, Carla y Valentina.

Acuden para cuidar a sus compañeras infectadas con VIH, el virus causante del sida, y para realizar talleres dirigidos a la comunidad de travestis, transgéneros y transexuales de Argentina.

Yesica llega con su interminable melena negra, Hannah con su pánico a las cámaras de televisión, Carla con tanto escote como seguridad en sí misma, y Valentina con la cara de timidez de quien acaba de dejar su provincia para llegar a la gran ciudad.

Todas, con más pinta de guerreras que de princesas.

Son el rostro de la ola de empoderamiento de la comunidad trans que Argentina vive desde que hace exactamente dos años se aprobó la Ley de Identidad de Género.

