Derechos de autor de la imagen IFC Films Image caption Ellar Coltrane fue seleccionado entre cientos de niños.

Este domingo en la entrega de los Oscar una de las cintas favoritas a llevarse varios premios es "Boyhood", la última película del realizador Richard Linklater, cuyo rodaje se prolongó durante 12 años y que, en un ejercicio fílmico inédito hasta la fecha, permite que los espectadores vean crecer ante sus ojos a los protagonistas del filme.

La película, que ha recibido el aplauso de la crítica e hizo que Linklater ganara el premio al mejor director en los Globos de Oro, es un relato sobre el paso del tiempo, sobre la infancia y la adolescencia y las relaciones familiares, narrado a través de la historia de Mason, personaje interpretado por el debutante Ellar Coltrane.

"Boyhood" empieza cuando Mason, con 6 años, se encuentra en sus primeros días en la escuela de primaria y termina cuando el protagonista, convertido ya en un joven de 18 años, abandona la casa de sus madre para ir a la universidad.

Ethan Hawke y Patricia Arquette dan vida a los padres divorciados de Mason, mientras que Lorelei Linklater, hija del director de la película, interpreta a su hermana mayor.

Además de contar 12 años en la vida de Mason y de su familia, el filme es una radiografía de la clase media estadounidense y de una década, la de los 2000, a la que Linklater hace referencia constantemente a través de una cuidada banda sonora con temas de bandas como Coldplay, The Black Keys o Arcade Fire.

12 años de rodaje

Según cuenta Richard Linklater, la idea de esta película -que rodó íntegramente en su Texas natal- surgió de su propia experiencia con la paternidad y su fascinación con la niñez.

Incapaz de elegir un momento concreto de la infancia para situar su historia, fue en 2001 cuando decidió que la mejor manera de reflejar en la pantalla lo que es hacerse mayor era filmar la historia durante varios años.

Tras un periodo de preproducción de unos meses, el rodaje se inició en 2002. El elenco de la película se reunió una vez al año durante los próximos 12 años para filmar durante tres o cuatro días en cada ocasión.

Linklater elaboró un esqueleto de guion en el que trazó el recorrido que debían seguir los personajes y permitió que los actores completaran la historia con sus propias experiencias vitales, dándoles liberad para que hicieran suyos los diálogos.

De ahí proviene la naturalidad y el realismo que exhala esta película y que también pueden encontrarse en otros trabajos previos de Linklater, como su trilogía compuesta por las cintas "Antes del amanecer", "Antes del atardecer" y "Antes de la medianoche", en las que también aparece Ethan Hawke.

Derechos de autor de la imagen IFC Films Image caption Patricia Arquette da vida a la madre del protagonista.

"Boyhood" está repleta de referencias históricas y culturales que permiten que los espectadores sepan en qué momento de la historia se encuentran, como cuando el protagonista acude al lanzamiento de uno de los libros de Harry Potter o cuando su progenitor despotrica contra la guerra de Irak.

Desde un principio, la productora independiente IFC Films se hizo cargo de financiar la película, que ha contado con un presupuesto total de US$2,4 millones (US$200.000 por año), una cifra irrisoria si se compara con el costo de las mastodónticas superproducciones de Hollywood, que en muchos casos supera los US$100 millones.

La crítica recibió "Boyhood" de forma entusiasta, con medios como el estadounidense The New York Times o el británico The Guardian asegurando que se trataba de una "obra maestra" y de "una de las grandes películas de esta década".

"Una película extraordinaria"

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Richard Linklater y su película han recibido el aplauso de la crítica.

"Lo primero que sorprende al ver 'Boyhood' es que a nadie se le hubiera ocurrido antes hacer algo precedido: capturar cómo un personaje crece frente a los ojos de los espectadores durante un largo periodo de tiempo", señala en conversación con BBC Mundo Justin Chang, crítico jefe de la revista Variety.

"Es una película extraordinaria. Linklater consigue transformar momentos aparentemente mundanos de nuestras vidas que no suelen verse en el cine en algo sublime. Son casi tres horas de película en las que aparentemente no pasa nada y al mismo tiempo todo está sucediendo frente al espectador", señala Chang.

Chang destaca el trabajo "excepcional" de los actores protagonistas y en particular del joven que da vida a Mason, Ellar Coltrane, a quien Linklater seleccionó entre cientos de jóvenes intérpretes "por ser diferente".

"Coltrane interpreta a la perfección a un niño tranquilo y reservado y es fascinante como ese niño responde al mundo que lo rodea. Es precisamente esa presencia tranquila que tiene el protagonista lo que lo convierte en un sujeto muy interesante para la cámara. Además, su actuación mejora a medida que la avanza la película. Uno se da cuenta de cómo se va conociendo mejor a sí mismo".

Derechos de autor de la imagen IFC Films Image caption Ethan Hawke ha colaborado en varias de las películas de Linklater.

El crítico de Variety señala que Ethan Hawke "también está estupendo" aunque cree que entre los actores adultos la que sobresale es Patricia Arquette.

"Su personaje también es una de las piezas centrales de la película. Ella es la que tienen que sacar a la familia adelante. De alguna manera, aunque la película trata sobre la niñez también es un retrato de lo que supone ser madre".

Chang cree que "el público se va a dar cuenta de lo especial que es esta película, ya que trata sobre la infancia y todo el mundo puede sentirse identificado con algo" y espera que la singularidad del trabajo de Linklater reciba el reconocimiento que merece.

"Creo que los espectadores que vean esta película van a llevársela a casa y van a seguir pensando en ella durante mucho tiempo".