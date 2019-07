El trágico naufragio en la bahía de La Habana que dejó decenas de muertos

Derechos de autor de la imagen Cortesia Jorge Garcia Image caption El remolcador 13 de marzo era una embarcación similar a esta.

Tic, tic, tic, tiiiic. Radio Reloj da la hora. 8:16 minutos. Zozobró embarcación robada por elementos antisociales. En la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza una embarcación del puerto de La Habana con el fin de abandonar ilegalmente el país.

Así informó la radio cubana por primera vez del hundimiento del remolcador 13 de Marzo y la muerte de 41 de sus ocupantes cuando intentaban salir ilegalmente del país.

A 20 años del suceso, BBC Mundo reproduce el testimonio de un sobreviviente, Sergio Perodín, quien vio morir a su esposa y su hijo aquel día, y de Jorge García, quien perdió un hijo y otros 13 miembros de su familia, para conocer sus recuerdos sobre uno de los episodios más oscuros de la migración ilegal de cubanos hacia Estados Unidos.

Jorge García no había podido conciliar el sueño en toda la noche. Llevaban más de tres meses preparando la salida y era el día esperado: 13 de julio de 1994.

La partida se había pospuesto tres veces por diversas razones, por lo que la noche del 12 de julio estaban todos con una mezcla de ansiedad y expectativa. Finalmente emprenderían el viaje rumbo a aguas de Florida, Estados Unidos.

Derechos de autor de la imagen Cortesia Victimas del hundimiento del remolcador 13 de Marzo Image caption El líder de la expedición, Fidencio Ramel Prieto Hernández era el Jefe de Operaciones del Puerto de La Habana

El cuñado de García, Fidencio Ramel Prieto Hernández era el líder de la expedición. Tenía unos 51 años, era de origen campesino, estatura media, cara redonda y gafas cuadradas.

Además de ser el jefe de operaciones del puerto de La Habana, Prieto era el secretario del Partido Comunista. Esos dos cargos le concedían una autoridad suficiente como para moverse con total libertad por el puerto sin ser cuestionado, y le daban acceso privilegiado a la información de las operaciones portuarias.

Era el día perfecto para la salida. El mar estaría en calma en todo el estrecho de la Florida, según el parte meteorológico que estudiaban hacía semanas. Con poco viento y un motor de 1500 caballos de fuerza, estarían en los cayos de Florida para la hora de la cena.

En total viajarían 72 personas. Para evitar filtraciones de información a la policía, habían dividido a los viajeros en grupos. Solo los cuatro jefes de grupos sabían el día de la salida y el lugar. Las madres les habían dicho a los niños que iban a acampar.

Prieto se había encargado de revisarla minuciosamente, probarla en travesías de trabajo, ponerle casco y motor nuevos. Los siete tripulantes que trabajaban habitualmente en la embarcación se habían sumado a la fuga Jorge García

"Esa noche un grupo se reunió en mi casa y de ahí salieron a encontrarse con los otros en la terminal del puerto de La Habana, donde estaba la embarcación 13 de Marzo, un remolcador industrial de 25 metros de largo", recuerda García.

"Prieto se había encargado de revisarla minuciosamente, probarla en travesías de trabajo, ponerle casco y motor nuevos. Él tenía todas las llaves necesarias incluyendo las del timón y el motor del remolcador, por lo que no fue necesario usar la fuerza en ninguna instalación, ni en ninguna persona. Los siete tripulantes que trabajaban habitualmente en la embarcación se habían sumado a la fuga".

A la 01:30 am ya no quedaba nadie en casa de García. Aunque no irían en la travesía, ni él ni su mujer pudieron conciliar el sueño. Sabían que los riesgos podían crecer sin previo aviso y convertirse en letales.

Pero casi todos los mayores de edad enlistados estaban con muy buen espíritu. La embarcación, a diferencia de las balsas caseras utilizadas frecuentemente por los cubanos para escapar a Miami, era segura.

Derechos de autor de la imagen AP Image caption A inicios de los 1990 comenzó un éxodo de cubanos hacia EE.UU. por mar muchas veces en embarcaciones rústicas.

La salida

Sergio Perodín, uno de los jefes de grupo y sobreviviente de la tragedia, le cuenta a BBC Mundo que alrededor de las 3:00 am ya estaban los 72 viajeros a bordo del remolcador 13 de Marzo.

"La zarpada fue a unos 300 metros de la capitanía del puerto de La Habana. Con el motor a muy bajas revoluciones, decidieron alejarse al máximo de capitanía y bordear la bahía".

Derechos de autor de la imagen Cortesia Jorge Garcia Image caption Los remolcadores Polando, amarrados en el puerto de La Habana.

Pronto se dieron cuenta de que estaba siendo seguido por dos embarcaciones modelo Polargo, remolcadores de fabricación holandesa y casco de acero, habilitados para apagar fuegos con sendos cañones de agua salada a presión.

Según los relatos, las Polargo le hacen señas al 13 de Marzo en un par de ocasiones con sus potentes luces, pero el remolcador acelera y por momentos se aleja de las naves que tratan de impedir que siga su rumbo hacia aguas internacionales.

Perodín cuenta que a la altura del Castillo del Morro –la entrada de la bahía de La Habana- las embarcaciones que los persiguen comienzan a disparar sus potentes ráfagas de agua arrasando todo lo que encuentran en cubierta.

Los sobrevivientes cuentan que algunas mujeres deciden salir con sus hijos en brazos para alertar a las Polargo de las consecuencias de sus acciones, pero los chorros se aceleran y la presión del agua lanza a algunos al mar.

"Poco después, otra nave Polargo se suma y comienzan a embestir a la 13 de Marzo provocando una ruptura en el casco del remolcador, que era de madera", recuerda Perodín.

"La embestida por popa deja una grieta por donde el barco empieza a hacer agua. Algunos de los niños y adultos que se encontraban en la sala de máquinas mueren en ese momento atrapados entre la entrada del mar y las máquinas del remolcador".

Derechos de autor de la imagen Cortesia Jorge Garcia

"Una vez lanzados al mar y el 13 de Marzo totalmente hundido, comienzan a salir a flote fragmentos del barco como pedazos de madera y una nevera industrial con aire atrapado en su interior. De la nevera se agarraron un grupo de sobrevivientes, afirma Perodín enconversación con BBC Mundo.

"Las tres naves Polargo, con sus motores a máxima revolución, montaron un cerco alrededor de los sobrevivientes creando remolinos de agua", agrega.

En un momento apagaron motores y abrieron paso a una embarcación militar de las tropas Guardafronteras para que recogiera a los náufragos, a la vez que un buque de bandera griega entraba al puerto de La Habana y pasaba a menos de una milla del incidente.

Mala señal

Image caption El hundimiento ocurrió a la entrada de la bahía de La Habana.

Alrededor de las 06:00 a.m. del 13 de julio, Jorge García, sin poder pegar un ojo durante toda la noche, se levanta de la cama para hacerse un café y como cada mañana casi de forma automática, sintoniza Radio Reloj.

Cálmate flaca, que en el puerto se roban constantemente embarcaciones para fugarse del país. ¿No escuchas que dijeron que la nave fue robada a la fuerza? No puede ser la nuestra Jorge García

En ese momento escucha que "en la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza del puerto de La Habana una embarcación con el fin de abandonar ilegalmente el país".

Todas las alarmas se dispararon, la cabeza le dio mil vueltas y su mujer, parada en la cocina al lado de él, tuvo que sentarse porque las piernas no le servían para sostenerla.

"Cálmate flaca, que en el puerto se roban constantemente embarcaciones para fugarse del país", dijo tratando de controlarse él también. "¿No escuchas que dijeron que la nave fue robada a la fuerza? No puede ser la nuestra."

Hacía pocas semanas se habían robado la Polargo 5 para desviarla a Estados Unidos, y los tripulantes habían llegado sin problemas. Poco después, la nave fue retornada al gobierno cubano por su capitán, quien alegó que había sido desviado a Florida por la fuerza.

Jorge recuerda que a mediodía llegaron a su casa dos autos de la seguridad del Estado con militares de alto rango. De la puerta trasera salió su hija mayor María Victoria García Suárez.

Lucía como si un motor se la hubiese tragado y escupido. Tenía el pelo impregnado en grasa negra industrial, la ropa destrozada y llena de moretones por todo el cuerpo Jorge García, sobre su hija María Victoria tras el naufragio.

María Victoria lucía como si un motor se la hubiese tragado y escupido, afirma Jorge. "Tenía el pelo impregnado en grasa negra industrial, la ropa destrozada y llena de moretones por todo el cuerpo".

El militar les comunicó que "un número indeterminado de tu familia ha perecido en un trágico accidente".

"Yo pensé que el mundo se me acababa", recuerda Jorge en conversación con BBC Mundo en Miami, donde vive actualmente.

Los militares abandonaron inmediatamente la casa. "Y ahí empezó el gran calvario", recuerda Jorge.

Jorge, aún en estado de shock y sin tiempo para poder procesar los hechos, le preguntó a María Victoria:

"¿Dónde está Joel?" María Victoria respondió: "No papa, no".

"¿Dónde está Juan Mario? - "No papa, no".

"¿Dónde está Eddy? - "No papa, no".

"¿Dónde está Estrella? -"No papa, no".

"Todos están muertos, papa, nos hundieron. Son unos asesinos", respondió María Victoria y se echó a llorar.<span >

De 17 miembros de la familia de García que intentaron salir de Cuba ese día sobrevivieron solo tres: su hija y dos sobrinos hijos de Ramel.

En total 41 cubanos murieron aquel día, 10 de ellos menores de edad. 31 personas sobrevivieron.

"Piratería irresponsable"

Los hechos que ocurrieron aquella madrugada en la bahía de La Habana nunca han sido esclarecidos del todo por el gobierno cubano.

Al día siguiente, el diario oficial Granma informó que "había zozobrado un remolcador robado por elementos antisociales y que salieron con vida 31 personas: 20 hombres, 5 mujeres y 6 menores de edad, existiendo un número indeterminado de desaparecidos".

La prensa oficial calificó lo ocurrido como un "irresponsable hecho de piratería promovido los elementos más reaccionarios de Miami" y anunciaron una investigación.

Las palabras de Fidel Castro "Hay un muelle donde operan y se guardan los remolcadores que prestan servicios a los barcos que entran en el puerto de la Habana. Un grupo de personas se pone de acuerdo y secuestran un viejo remolcador. Era una embarcación de madera, apta solo para la navegación de corta distancia en guas interiores. Se lo llevan de noche, rompen las comunicaciones. Tres o cuatro tripulantes de otros dos remolcadores, indignados, irritados porque se han llevado aquel remolcador, porque tienen el espíritu de cuidar su centro de trabajo, se montan en otros dos remolcadores, por su cuenta, sin comunicarse con nadie, porque no había ni teléfono allí, y salen detrás del viejo remolcador, ya fuera del puerto. Ninguna autoridad estaba informada de algo que ocurre sorpresivamente. Tan pronto se tienen noticias de los hechos –no sé si una hora después o quizás un poco más- los Guardafronteras envían un patrullera a toda velocidad, no para interceptar el barco que se fue, sino precisamente para ordenar que regresaran a los tripulantes de los remolcadores que lo perseguían, y que actuaban por su cuenta. Era una noche oscura con olas. ¿Qué hicieron aquellos tripulantes? Los remolcadores navegaban muy despacio, a cinco o seis millas por horas; ellos venían siguiendo al viejo remolcador secuestrado –pienso que dos o tres horas después lo alcanzan-, se ponen a maniobrar para hacer que le otro regrese. Se ubica uno delante y el otro detrás y en esa situación se produce un accidente: el que va detrás, un remolcador metálico, esta muy cerca y en un momento dado el oleaje provoca un choque accidental con el viejo remolcador de madera. La colisión abre una brecha en el barco secuestrado –iban mas de 60 personas-, la embarcación comienza ha hacer agua y empieza a caer gente al mar.

Días después el periódico Tribuna de la Habana informó que el naufragio fue el resultado de un lamentable accidente al producirse una colisión. Se dijo además que el remolcador robado tenía una avería por donde entraba agua.

Años después, el entonces presidente cubano Fidel Castro habló de los hechos con el periodista Ignacio Ramonet en su libro Biografía a dos voces.<span >

Castro contó que los remolcadores que persiguieron al 13 de Marzo iban tripulados por trabajadores del puerto y que lo hicieron "por su cuenta, sin comunicarse con nadie".

"Era una noche oscura con olas. ¿Qué hicieron aquellos tripulantes? Se ponen a maniobrar para hacer que el otro regrese. Se ubica uno delante y el otro detrás y en esa situación se produce un accidente: el que va detrás, un remolcador metálico, está muy cerca y en un momento dado el oleaje provoca un choque accidental con el viejo remolcador de madera. La colisión abre una brecha en el barco secuestrado –iban más de 60 personas-, la embarcación comienza a hacer agua y empieza a caer gente al mar", cuenta Castro.

En 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) abrió un caso por las denuncias recibidas de parte de sobrevivientes de la tragedia y grupos de derechos humanos.

El Gobierno de Cuba remitió a la CIDH copia de la intervención de Castro ante medios de comunicación cubanos del 5 de agosto de 1994, en la que refiere al caso.

Al día de hoy, los familiares aseguran que los cuerpos de los ahogados nunca les fueron entregados. Jamás se publicó en Cuba ninguna investigación independiente sobre el hundimiento del remolcador 13 de Marzo y aunque Fidel Castro admitió públicamente que los autores de la tragedia no tenían ni órdenes ni jurisdicción para sus acciones, jamás han respondido ante la justicia.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Los hechos ocurrieron a la entrada del bahía de La Habana.

Este artículo se hizo con la colaboración de Clive Rudd Fernández, escritor de temas cubanos.