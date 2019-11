Ocho casos célebres de plagio en la historia del pop

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Un jurado en Estados Unidos decidió que los escritores de una de las canciones de pop más vendida de todos los tiempos la copiaron de otra anterior.

Al gran éxito de la canción "Blurred lines" le acompañó la polémica durante todo 2014, por el contenido supuestamente sexual de su videoclip.

Este año ya no suena mucho en las radios ni emiten el video en cuestión las cadenas musicales, pero la controversia no ha cesado. Aunque esta vez el motivo sea distinto.

El jurado de una corte de Los Ángeles, Estados Unidos, decidió este miércoles que sus autores, Robin Thicke y Pharrell Williams, copiaron la melodía de otra anterior; concretamente del éxito de 1977 de Marvin Gaye, "Got to give it up".

De acuerdo a la sentencia, la familia de Gaye recibirá más de US$7,3 millones por daños y perjuicios; casi la mitad del dinero que los autores generaron con "Blurred lines", US$16 millones.

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Gaye murió en 1984, un año después de haber ganado el Grammy por la mejor canción Soul.

Los hijos de Gaye, Nona, Frankie y Marvin Gaye III, demandaron a los cantantes en 2013.

"Me siento libre", dijo Nona Gaye a los reporteros después de conocer la sentencia.

"Libre de... las cadenas de Pharrell Williams y Robin, lo que trataron de hacer con nosotros y las mentiras que fueron dichas".

Ante esto, Thicke y Williams negaron haber copiado la canción y su abogado dijo que el fallo establece un "precedente terrible".

Este caso, sin embargo, tiene varios precedentes.

En las últimas décadas numerosos cantantes y grupos han sido condenados a pagar indemnizaciones por interpretar canciones que han sido consideradas plagios de temas de otros artistas.

BBC Mundo te presenta ocho de los casos más sonados.

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Loa Beatles sólo llegaron a un acuerdo por un caso de presunto plagio.

1- Shakira, "Loca"

Hace tan solo ocho meses, el 22 de agosto de 2014, un juez de Nueva York, en EE.UU., dictaminó que la canción "Loca" de la artista colombiana Shakira, es una copia de un tema del compositor dominicano Ramón Arias Vásquez.

El magistrado Alvin K. Hellerstein consideró que tanto "Loca", como el tema en el que está inspirada -"Loca con su tíguere", del dominicano Edward Bello Pou, "El Cata"- son un plagio de una canción de Arias.

Derechos de autor de la imagen THINKSTOCK Image caption Al parecer Shakira no sabía que "Loca" pertenecía a Arias.

Aunque Shakira grabó "Loca" -incluida en su álbum de 2010 "Sale el Sol"- tanto en inglés como en español, el juez determinó que la infracción corresponde sólo a la versión en español.

Tras conocerse la sentencia, los representantes de Shakira dijeron que cuando la cantante colombiana grabó "Loca" lo hizo sin imaginar que la canción llegaría a ser objeto de un pleito de derechos de autor.

"A Shakira le presentó 'Loca con su tíguere' El Cata. No tenía conocimiento de que hubiera participantes adicionales en la canción y la demanda no fue dirigida a ella personalmente", señalaron.

2- The Beatles, "Come Together"

Tras la salida al mercado en 1969 del disco de los Beatles "Abbey Road", la discográfica del músico Chuck Berry demandó a la banda británica alegando que John Lennon había copiado la letra y la música de la canción "You Can’t Catch Me" en su tema "Come Together".

Lennon reconoció estar familiarizado con la canción de Berry y los Beatles acabaron llegando a un acuerdo extrajudicial del que no se conocen todos los detalles.

Esta fue la única vez que los Beatles negociaron un caso de presunto plagio.

3- George Harrison, "My Sweet Lord"

"My Sweet Lord" fue el primer sencillo del disco en solitario del guitarrista de los Beatles "All Things Must Pass" (1970).

Una compañía de Nueva York, Bright Tunes, demandó a Harrison asegurando que la melodía de la canción era muy similar a la de "He's So Fine", compuesta por Ronald Macky y lanzada en 1962 por The Chiffons.

Harrison acabó siendo condenado por "plagio inconsciente" y debió pagar más de US$500.000.

Image caption Un tema de Jackson se inspiró en una canción del camerunés Manu Dibango.

4- Michael Jackson, "Wanna be starting something"

La canción "Wanna be starting something" abría el disco de 1983 de Michael Jackson "Thriller", uno de los álbumes más exitosos de la historia del pop.

Poco después de la salida al mercado de "Thriller", el saxofonista y cantante camerunés Manu Dibango acusó a Jackson de haber copiado su canción "Soul Makossa", de 1972.

Jackson acabó pagando 1 millón de francos franceses (unos US$200.000) a Dibango en concepto de derechos de autor.

5- Ray Parker Jr., "Ghostbusters"

Ray Parker Jr. compuso en 1984 el tema principal de la exitosa película "Cazafantasmas".

Tras el estreno del filme, el compositor Huey Lewis demandó a Parker por considerar que el ritmo de su canción era igual al de su tema "I Want a New Drug", de 1984.

La demanda prosperó y ambos artistas llegaron a un acuerdo extrajudicial del que no se conocen los detalles.

6- Michael Bolton, "Love is a Wonderful Thing"

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Bolton fue condenado a pagar una indemnización de US$5,4 millones.

El cantante estadounidense Michael Bolton fue demandado por plagio por su tema "Love Is a Wonderful Thing", incluido en su álbum de 1991 "Time, Love & Tenderness".

Al parecer la canción se parecía demasiado al tema del mismo título grabada por The Isley Brothers en 1966.

En 1994 Bolton fue condenado a pagar una indemnización de US$5,4 millones.

7- Radiohead, "Creep"

La canción de 1992 "Creep" fue uno de los temas que convirtió a la banda británica Radiohead en uno de los grupos de rock de referencia de los 90.

El problema es que esa canción se parece demasiado a "The Air That I Breathe" de The Hollies.

Los compositores de esta última canción -Albert Hammond y Mike Hazlewood- demandaron a Radiohead, cuyos integrantes fueron obligados a incluir a ambos en los créditos de la canción como coautores.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption Los hermanos Gallagher han sido acusados de plagio en varias ocasiones.

8- Oasis,"Shakermaker"

Los hermanos Gallagher han sido acusados de plagio en varias ocasiones aunque el caso más recordado fue el del tema "Shakermaker", que aparecía en el álbum de debut de Oasis de 1994 "Definitely Maybe".

Los integrantes de The New Seekers consideraron que la canción era una calco de su tema "I’d Like to Teach the World to Sing" (1971), famoso por haber aparecido en una campaña publicitaria de Coca Cola.

Finalmente Oasis tuvo que pagar US$500.000 por la copia.

Este artículo fue publicado originalmente el 22 de agosto de 2011, a raíz de que un tribunal de Nueva York determinara que Shakira plagió "Loca".