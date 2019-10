Los inventos del médico boliviano que salvó miles de niños

La pasión del cardiólogo boliviano Franz Freudenthal hace posible lo aparentemente imposible.

Su vocación por salvar la vida de niños con cardiopatías congénitas lo ha llevado a convertirse en inventor y emprendedor, uniendo en los dispositivos que diseña elementos que nadie antes había combinado.

Freudenthal usa un metal inteligente desarrollado originalmente por militares en EE.UU, nitinol, y crea con él diminutos implantes de mm, tan sofisticados y delicados que sólo pueden ser fabricados a mano, con técnicas artesanales ancestrales de la comunidad indígena aymara de su país.

Media playback is unsupported on your device