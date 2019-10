Al fin y al cabo, ¿qué es la singularidad y cuándo llegará?

Derechos de autor de la imagen THINKSTOCK Image caption Se anticipa un momento singular en la inteligencia artificial.

El concepto de la singularidad... ¿de qué se trata?

Es la noción de que las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los humanos.

Nada volverá a ser como antes.

Esa es la singularidad.

La idea, a grandes rasgos, no es complicada: lo complejo es saber cómo y cuándo se llega a ella.

La BBC aprovechó una conferencia en la sede de Google en San Francisco en la que se reunieron decenas de expertos en inteligencia artificial (IA).

Y en ese círculo, la idea de la singularidad definitivamente entusiasma.

Tiene fecha

Jürgen Schmidhuber trabaja en el laboratorio de IA suizo Idsia, haciendo máquinas que pueden aprender solas, reconocer patrones y solucionar problemas.

¿Cree él en la singularidad?

Schmidhuber notó un patrón en los avances importantes en la historia de la humanidad.

"Cuando yo era niño en el milenio anterior, noté un patrón en los libros de historia, que va así:

~ Hace 40.000 años, los humanos modernos salieron de África a colonizar el planeta.

~ Hace 20.000 años, se inventaron el arco y la flecha: la revolución de la cacería

~ Hace 10.000 años fue la invención de la agricultura, los primeros asentamientos, el principio de la civilización, la colonización de América

~ Hace 5.000 años, las primeras civilizaciones sofisticadas -Egipto y Sumeria- y el invento más importante de la historia escrita: la escritura

~ Hace 2.500 años, fue la Era Axial: los antiguos griegos inventa la democracia y fundan el arte, la ciencia y la filosofía occidental; el Imperio persa es el único en la historia en comprender casi el 50% de la humanidad; China crea las primeras herramientas de cálculo; en India se origina el cero.

Será en el año 2030, cuando algo nuevo, radical e increíble podría ocurrir Jürgen Schmidhuber

Pasando por el Renacimiento y la Revolución Industrial, la historia parece converger en intervalos temporales, cada uno la mitad del previo.

Así se llega al año 2000, con la red global y las computadoras personales propulsando otra revolución industrial.

El siguiente punto es Omega, lo que algunos llaman 'singularidad', que es el punto en el que todo converge.

Será en el año 2030, cuando algo nuevo, radical e increíble podría ocurrir".

Ya está aquí

Para Dayson, todo indica que ya llegó, pero no se ha revelado.

Por su parte, George Dyson, historiador científico y autor de la obra seminal "Darwin entre las máquinas", cree que no hay que esperar tanto pues el momento de la singularidad ya llegó.

"¡La ironía es extrema! He aquí un grupo de expertos reunidos hablando de la singularidad, lo que -desde mi punto de vista- es evidencia de que ya tuvo lugar".

"Para mí, paradójicamente, el hecho de que no tengamos pruebas es evidencia de ello, pues la verdadera IA es suficientemente astuta como para no revelar que existe".

Según Dyson, "Google es responsable por mucho de eso".

Eso suena exagerado, hasta que uno recuerda que el hombre al que se le atribuye la definición de la singularidad es el director de ingenieros de Google, Ray Kurzweil.

El futurista

Kurzweil es un inventor, autor, futurista. Además es particularmente relevante en cualquier discusión sobre la singularidad.

"Yo veo el futuro como una explosión de conocimiento humano", le dice a la BBC. "Habrá una explosión de música, arte, cultura, ciencia, ingeniería...".

Gracias a la IA, según Kurzwell, habrá una revolución en términos de conocimiento.

Escribió el libro "La singularidad está cerca", y lo que lo hace aún más interesante es que no sólo es un teórico, sino que como director de ingeniería en Google, lidera equipos que están ayudando a hacer que la singularidad sea una realidad.

"Estoy trabajando en que las computadoras entiendan el lenguaje natural.

El lenguaje encarna toda la inteligencia humana y no hay manera de falsificar el nivel humano de comprensión del lenguaje: se necesita un nivel de inteligencia humana para hacerlo.

Si podemos dominar el lenguaje humano, podemos dominar la inteligencia.

He dicho consistentemente que para 2029 las computadoras van a estar a la par con la inteligencia humana, lo suficiente para pasar el llamado 'Turing test', lo que significa que serán indistinguibles en su dominio del lenguaje natural y otros tipos de inteligencia.

Cuando lleguemos a 2045, multiplicaremos nuestra capacidad intelectual por mil millones Ray Kurzweil

Ya de por sí pueden hacer muchas de las cosas que hacen los humanos, en algunos casos mucho mejor.

Lo que ocurrirá luego es que nos fusionaremos con esas computadoras y al final entrarán en nuestros cuerpos y nuestros cerebros, nos harán más sanos, más inteligentes.

Cuando lleguemos a 2045, multiplicaremos nuestra capacidad intelectual por mil millones, según mis cálculos, lo que es un cambio profundo y singular por lo que nos referimos a él como 'singularidad'".

¿Cómo sabe?

2029... 2045... ¿cómo se llega a esas fechas?

"Es una función exponencial asombrosamente pareja, cuando uno traza el progreso.

La primera tecnología que inventamos, la palabra hablada tomó cientos de miles de años; la palabra escrita sólo tardó decenas de miles de años; la palabra impresa, cientos de años. Ahora tendremos cambios en pocos años.

La experiencia indica que el progreso no se detiene, más bien se acelera, por eso los expertos predicen la singularidad.

Hay una aceleración debida a este progreso exponencial".

Lo que Kurzweil sugiere es que pensemos en cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos 100 años y lo proyectemos al futuro: la evolución continúa y se acelera, así que hay que estar listo para lo que se viene.

"Piense en nuestra inteligencia emocional, que es realmente la más avanzada -el humor, el afecto, el amor-: esas son las cosas más complicadas de todo lo que hacemos.

Estamos estudiándola y aún no hemos llegado a eso pero cuando yo digo que una computadora llegará a ser indistinguible en términos de inteligencia y que luego se fusionará con nosotros, para hacernos más capaces, estoy hablando de ese tipo de cualidades.

Vamos a añadirle inteligencia no biológica a nuestro cerebro, así que seremos un híbrido de pensamiento biológico y no biológico. Eventualmente, dentro de varias décadas, la parte no biológica será lo suficientemente lista como para modelar la parte biológica.

Ese es el escenario que yo imagino".

Según dos de los expertos, en una década y media llegará el momento.

A veces pensamos que dada la increíble complejidad del cerebro humano, la teoría de la singularidad se quedará en eso.

Pero lo que varios expertos afirman es que la cuestión no es si la singularidad llegará sino cuándo.

La experiencia muestra una incesante marcha en la evolución del conocimiento que no da razón ni señal de detenerse.

Más bien, constantemente se acelera.

De manera que ¡a prepararse!

