Los mensajes ocultos en las letras de los éxitos del pop

Desde que los músicos vanguardistas de la década de 1950 empezaron a experimentar con grabadoras, editando y juntando fragmentos de sonido en un estilo que recibió el nombre en francés de musique concrète, los músicos han añadido mensajes dentro de las canciones que solo se entienden si se escuchan al revés.

El monopolio de los mensajes escondidos no lo tienen los grupos de death metal: es un grupo de pop el que ha estado en el centro de los rumores durante casi cinco décadas.

Los Beatles descubrieron lo que se conoce en inglés como backmasking (poner mensajes al revés en una canción) cuando grababan su disco Rubber Soul, en 1965.

Influidos por las técnicas de la musique concrète, introdujeron una frase escondida en "Rain", su sencillo de 1966.

Todo el disco al revés

La frase que se escucha en la parte final es la misma con la que comienza la canción, pero al revés. "Al final de 'Rain' se me escucha cantándola al revés", explicó John Lennon a la revista Rolling Stone en 1968.

"Habíamos acabado casi todo en los estudios de EMI y lo que hacíamos entonces era probar algún truco extra o ver cómo sonaba la parte de la guitarra", decía Lennon.

"Así que llegué a casa sobre las cinco de la mañana, muy drogado, y logré encender la grabadora. Pero empezó a sonar hacia atrás y yo estaba en trance con los auriculares. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es demasiado! Casi quería que toda la canción sonase al revés. Así que lo etiquetamos al final".

Tras popularizar la práctica, los Beatles se vieron inmersos en una de las leyendas urbanas más extrañas de la música pop.

En 1969 empezaron a extenderse entre los universitarios estadounidenses rumores de que Paul McCartney había muerto en 1966 y había sido reemplazado por un doble.

Los estudiantes decían que en las letras y las carátulas del grupo podían encontrarse pistas sobre su "muerte".

En octubre de 1969, una persona llamó a una radio de Detroit y dijo que si se oía hacia atrás la canción "Revolution 9", del White Album, podía escucharse la frase "enciéndeme, hombre muerto" ("turn me on, dead man").

Otras teorías sugerían que al oír al revés los murmullos de John Lennon entre las canciones "I´m so tired" y "Blackbird", se escucha "Paul es hombre muerto. Lo echamos de menos" ("Paul is a dead man. Miss him").

La oficina de prensa del grupo rechazó los rumores y los calificó de "un montón de basura".

Una entrevista con McCartney en la revista LIFE en la edición de noviembre de ese mismo año, con el titular de "Paul sigue entre nosotros", ayudó a acabar de enterrar los rumores.

Esta vez a propósito

En 1995, el grupo creó un mensaje escondido durante la grabación de la canción de Lennon de 1977 "Free as a Bird". Lanzado como una versión de estudio 15 años después de su muerte, contenía un fragmento de Lennon diciendo "resultó bien, otra vez" ("turned out nice again") al final de la canción.

McCartney le dijo al diario The Observer: "Hemos puesto, incluso, uno de esos mensajes grabados hacia atrás como una burla al final del sencillo para reírnos, para dar a todos esos fanáticos de los Beatles algo que hacer".

Las acusaciones a grupos de música por introducir mensajes demoniacos empezaron a principios de la década de 1980, quizás inspiradas por la película "El Exorcista" (1973), en la que una cinta con frases incoherentes de la víctima poseída resultaba ser inglés cuando se escuchaba del revés.

Ozzy Osborne hizo homenaje a una frase famosa de la película cuando grabó la frase "Tu madre vende caracoles marinos en Hull" al revés en 1988 en su canción "Bloodbath in Paradise".

Otros también

Cristianos fundamentalistas y asociaciones de padres estadounidenses acusaron de difundir mensajes satánicos de forma subliminal a grupos como Led Zeppelin, Judas Priest e incluso los Eagles.

Tras ser acusados por fundamentalistas cristianos de introducir la frase "Él es el asqueroso. Cristo, eres infernal" ("He is the nasty one – Christ you're infernal") en su disco Eldorado, de 1974, Electric Light Orchestra insertó a propósito un segmento escondido en su siguiente disco.

El grupo, que negó que hubiese mensajes subliminales en Eldorado, grabó el siguiente disco, Fire on High, con una frase de comienzo que, al escucharla al revés, dice: "La música es reversible pero el tiempo no lo es. Vuelve atrás. Vuelve atrás. Vuelve atrás. Vuelve atrás" ("The music is reversible but time is not. Turn back. Turn back. Turn back. Turn back").

En 1983 lanzaron un álbum completo con letras invertidas llamado Mensajes Secretos. La última canción contiene el mensaje "gracias por escuchar" ("thank you for listening") si se pone del revés.

Muchas canciones de pop que parecen inocentes, como hits de Miley Cirus y Justin Bieber, han recibido acusaciones de difundir mensajes diabólicos si se escuchan al revés. Algunos han sugerido que Bieber canta "Vamos a bombardear esos bancos/Orden mundial satánico/¡Pronto, hermano!" ("We're going to bomb these banks/Satanic new world order/Soon, bro!").

Algunos de los mensajes escondidos no son fácilmente comprensibles aunque las palabras se entiendan.

En la canción de Pink Floyd "Empty Spaces" de su ópera de rock The Wall, de 1979, Roger Waters dice "Enhorabuena. Has descubierto el mensaje escondido. Envía tu respuesta a Old Pink, de la granja divertida, Chalfont" (Congratulations. You've just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the funny farm, Chalfont…").

Entonces una voz grita "¡Roger! Carolyne al teléfono" ("Roger! Carolyne is on the phone!") antes de que revele el nombre completo del lugar. Algunos creen que "Old Pink" se refiere al anterior líder del grupo, Syd Barret, que sufrió una crisis nerviosa en 1968.

En su canción "Christian Rock Concert" de 1991, el grupo británico Half Man Half Biscuit, incluyó la frase "El cuerpo de Shane Fenton está en el conducto de la lavandería del New Ambassadors Hotel cerca de la estación de Euston" ("The body of Shane Fenton is in the laundry chute of the New Ambassadors Hotel near Euston Station").

Aunque, posiblemente, la frase más extraña es la del fundador de King Cromson Robert Fripp, que incluyó una parte del sketch de la oveja de Monty Python en su canción Haaden Two, de 1979. Al ponerla al revés, dice lo siguiente: "Una cosa está clara. La oveja no es una criatura del aire. Beeeeeeeee" ("One thing is for sure – the sheep is not a creature of the air. Baaaaaaaah!").

Lea la historia original en inglés en BBC Culture