Lo que la ciencia está tratando de aprender de las curas "milagrosas" del cáncer

Fue un caso que dejó a todo el mundo sorprendido. Una mujer de 74 años empezó a sufrir un picor que no se iba.

Cuando llegó al hospital, la parte baja de su pierna derecha estaba llena de bultos, erupciones de color morado y rojo.

Los análisis confirmaron las peores sospechas: era un carcinoma, una forma de cáncer de piel.

El futuro de esta mujer pintaba mal. Dado lo extendidos que estaban los tumores, la radioterapia no hubiera sido efectiva. Los médicos tampoco podían extraer los tumores.

La amputación era, quizás, la mejor opción, explica Alan Irvine, médico de la paciente en el hospital de St James, en Dublín. Pero a su edad le iba a costar mucho adaptarse a una prótesis.

Tras una larga y sincera conversación, decidieron esperar mientras evaluaban las distintas opciones.

"Nos dedicamos a observar durante unos meses y los tumores, simplemente, desaparecieron", dice Irvine.

Regresión espontánea

Después de 20 semanas, la paciente ya no tenía cáncer. "No había duda de su diagnóstico inicial", dice el médico. "Pero ahora no aparecía nada en las biopsias o en los escáneres".

Derechos de autor de la imagen THINKSTOCK Image caption Hay casos documentados en los que los tumores desaparecen sin explicación aparente. ¿Milagro o proceso biológico incomprendido?

De alguna forma, se había curado sola de una de las enfermedades más temidas. "Todo el mundo estaba emocionado y un poco desconcertado", explica Irvine.

"Este caso muestra que es posible que el cuerpo elimine el cáncer, aunque es muy poco frecuente", añade.

La paciente de Irvine creyó en una intervención de Dios: había besado una figura religiosa justo antes de empezar a curarse.

Los médicos, por su parte, están estudiando los procesos biológicos que se encuentran detrás de la "regresión espontánea" para buscar pistas que puedan multiplicar estos casos de curación.

En teoría, nuestro sistema inmune sabe buscar y destruir células mutadas antes de que se conviertan en cancerígenas.

Pero a veces estas células consiguen pasar inadvertidas.

Cuando los médicos han diagnosticado ya la enfermedad, solo uno de cada 100.000 pacientes consigue curarse sin recibir tratamiento.

Hay historias increíbles. Un hospital en Reino Unido, por ejemplo, informó recientemente de una mujer que había tenido problemas de fertilidad durante mucho tiempo.

Derechos de autor de la imagen THINKSTOCK Image caption Las recuperaciones drásticas de neuroblastoma en niños son muy frecuentes.

La mujer descubrió que tenía un tumor entre el recto y el útero, pero antes de que los médicos pudieran operar, logró concebir.

Todo salió bien y nació un bebé sano. Tras el parto los médicos comprobaron que el cáncer se había esfumado misteriosamente durante el embarazo.

Nueve años después, no hay signos de reaparición del tumor.

Espera agónica

Las recuperaciones drásticas de un cáncer infantil llamado neuroblastoma son muy frecuentes, lo que ofrece algunas de las mejores pistas de lo que puede provocar la remisión espontánea.

El neuroblastoma puede a veces desaparecer tan rápido como llegó, incluso sin intervención médica.

De hecho, en niños de menos de un año la regresión es tan común que los médicos evitan utilizar la quimioterapia inmediatamente, con la esperanza de que el tumor desaparezca por sí solo.

Derechos de autor de la imagen THINKSTOCK Image caption En teoría, nuestro sistema inmune sabe buscar y destruir células mutadas antes de que se conviertan en cancerígenas.

"Me acuerdo de que tuvimos tres casos con una metástasis en la piel bastante impresionantes y el hígado ya agrandado, pero decidimos simplemente ponerlos en observación y se curaron", dice Garrett Brodeur, del Hospital de Niños de Filadelfia.

Al contrario que el resto de células nerviosas, las células de los tumores de neuroblastoma parecen tener la capacidad de sobrevivir sin el "factor de crecimiento nervioso", lo que les permite crecer en partes del cuerpo donde no se encuentra este proteína.

Puede ser que la remisión espontánea se produzca por un cambio en las células del tumor, quizás en los receptores de esta proteína.

Sea cual sea el cambio, implica que las células ya no pueden sobrevivir sin este nutriente esencial.

Si es así, un medicamento destinado a esos receptores podría producir la recuperación en otros pacientes.

Brodeur dice que dos farmacéuticas tienen ya algunos candidatos, y espera que los ensayos comiencen pronto.

Fuego amigo

Cerraba el siglo XIX cuando William Bradley Coley intentaba salvar a un paciente con un gran tumor en el cuello.

Cinco operaciones no habían conseguido erradicar el cáncer. Luego el paciente sufrió una infección de piel con una fiebre abrasadora.

Derechos de autor de la imagen THINKSTOCK Image caption ¿Hay una esperanza real en los estudios sobre remisión espontánea?

Cuando se recuperó, el tumor había desaparecido. Al probar el mismo principio en un número pequeño de pacientes, Coley vio que infectándolos a propósito con bacterias, o tratándolos con toxinas obtenidas a partir de microbios destruía tumores que eran inoperables.

¿Podría ser la infección la clave para estimular la remisión espontánea de forma más general? Análisis de la evidencia más reciente anima a explorar esta idea.

No son los microbios por ellos mismos los que producen la curación. Se cree que lo que pasa es que la infección provoca una respuesta inmune que no permite al tumor sobrevivir.

"Creo que la infección hace que las células inmunes pasen de ayudar al tumor a matarlo", dice Henrik Schmidt, del Hospital de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

Dengue: ¿de enfermedad a medicina?

Otros están considerando una línea de ataque mucho más radical. Por ejemplo, infectando deliberadamente a los pacientes con una enfermedad tropical.

La técnica, desarrollada por una empresa recién creada en estados unidos (PrimeVax) implica una estrategia de dos fases.

Se empieza por tomar una muestra del tumor y por recoger células dentítricas de la sangre del paciente.

Estas células ayudan a coordinar la respuesta del sistema inmune a las amenazas.

Derechos de autor de la imagen SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Algunos científicos están experimentado con el uso de enfermedades tropicales, como el dengue, para el combate del cáncer.

Al exponerlas a un tumor en el laboratorio, es posible programarlas para reconocer las células cancerígenas.

Mientras, el paciente recibe una dosis de dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos, antes de que se le inyecte las nuevas células dentítricas entrenadas.

El paciente empieza a desarrollar una fiebre de 40,5 grados, combinada con la liberación generalizada de moléculas inflamatorias, poniendo a todo el sistema inmune en alerta roja.

El tumor, que antes pasaba desapercibido, debería ser ahora el principal objetivo de un intenso ataque de las células inmunitarias, dirigidas por las células dentítricas programadas.

La remisión espontánea es una pequeña pista en un rompecabezas grande y complicado" Alan Irvine, médico irlandés

"El dengue rompe y reagrupa el sistema inmunitario, de forma que éste se reinicia para matar a células tumorales", dice Bruce lyday, de PrimeVax.

Infectar a pacientes vulnerables con una enfermedad tropical puede sonar una locura, pero es menos probable que un adulto muera por dengue que por un resfriado, por lo que se trata de la infección más segura.

Una vez que la fiebre desaparece, las células inmunes programadas seguirán en guardia contra el tumor, si este reaparece.

Es difícil criticar esta terapia. Pero es necesario ser prudentes.

"La remisión espontánea es una pequeña pista en un rompecabezas grande y complicado", dice Irvine. Pero su implicaciones, en caso de poder replicarse, serían impactantes.

Una recuperación rápida y relativamente indolora del cáncer se considera hoy en día un milagro.

El sueño es que se convierta en la norma.

