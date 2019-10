Derechos de autor de la imagen AP Image caption "Mi cerebro es mucho más femenino que masculino", dijo Jenner.

Tras meses de especulaciones, este viernes el exmedallista olímpico estadounidense Bruce Jenner confirmó en una entrevista que es transexual y que está haciendo la transición para asumir su identidad como mujer.

En conversación con la periodista de la cadena ABC Diane Sawyer, Jenner -quien en años recientes ganó popularidad por ser el padrastro de las hermanas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian- aseguró que "para todos los efectos es mujer".

"Soy yo. Soy una persona. Este soy yo. No estoy atrapado en el cuerpo de nadie. Mi cerebro es mucho más femenino que masculino", dijo en la entrevista el ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, que en algunos momentos no pudo contener las lágrimas.

"Te ven como ese hombre macho, pero mi corazón y mi alma y todo lo que hago en la vida es parte de mí, ese lado femenino es parte de mí. Así soy. (...) Actualmente tengo todas las partes masculinas y todas esas cosas, así que en muchos aspectos somos diferentes, pero todavía nos identificamos como mujer. Y eso es muy difícil hoy en día para Bruce Jenner. ¿Por qué? No quiero decepcionar a la gente".

Jenner, de 65 años, aseguró que "Keeping Up With the Kardashians", el programa de telerrealidad en el que aparece junto a su exmujer y las hijas de esta, no es un obstáculo sino que le sitúa en una plataforma desde la que puede tener un impacto real.

"Creo firmemente que vamos a marcar una diferencia en el mundo", dijo.

Lea: Cómo está cambiando la actitud hacia los niños transexuales en EE.UU.

El exdeportista reveló que desde hace años en la intimidad se viste como mujer, algo que era sabido por su familia. También explicó que a fines de los 80 tomó hormonas femeninas y que desde hace algo más de un año vuelve a consumirlas.

La entrevista de este viernes pone fin a las especulaciones aparecidas en la prensa estadounidense en los últimos meses, después de que Jenner empezara a dejarse crecer el pelo y luciera un aspecto más femenino.

Estrella del deporte

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Bruce Jenner ganó el oro olímpico en Montreal en 1976 en la modalidad de decatlón.

Bruce Jenner nació el 28 de octubre de 1949 en Nueva York.

Se inició en el mundo del atletismo a principios de los años 70, después de que una lesión le obligara a dejar el fútbol americano.

Se especializó en la prueba de decatlón y participó en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, quedando en décima posición.

Su consagración deportiva y su salto a la fama se produjo en plena Guerra Fría, en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, cuando logró la medalla de oro para EE.UU., lo que le convirtió en un héroe nacional.

Con su atractivo físico y su popularidad, a finales de los 70 y principios de los 80 incursionó en el mundo de la publicidad y de la interpretación.

Participó como actor en varias películas y apareció en algunos episodios de la serie policiaca "CHiPs".

Familia Kardashian

Con dos matrimonios a sus espaldas, fruto de los cuales tuvo cuatro hijos, en 1991 se casó con Kris Kardashian, quien se acababa de divorciar de Robert Kardashian, abogado famoso por haber defendido a O.J. Simpson en el jucio al que se enfrentó el exdeportista por el asesinato de su esposa.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Jenner se casó con Kris Kardashian en 1991, teniendo dos hijas con ella.

De esta manera Jenner se convirtió en el padrastro de los cuatro hijos de su nueva mujer: Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

La pareja tendría dos hijas propias, Kendall y Kylie, nacidas en en 1995 y 1997.

El fenómeno de los Kardashians tal y como hoy lo conocemos se inició en 2007, cuando Jenner, su esposa, y las hijas de esta aceptaron aparecer en el programa "Kepping Up With the Kardashian", que los convirtió en estrellas de la telerrealidad.

Fue en septiembre de 2014 cuando Bruce y Kris Jenner, tras 22 años de matrimonio, anunciaron que se iban a divorciar.

A partir de ese momento se iniciaron meses de rumores sobre los motivos de la ruptura de la pareja, con los medios informando sobre la transformación física que estaba sufriendo Jenner, que para algunos parecía indicar que estaba cambiando de sexo.

Expectación

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Bruce y Kris Jenner anunciaron su sepración en 2014.

La noticia de la transición de Bruce Jenner ha sido recibida con expectación entre las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de los transexuales en EE.UU.

Pese a que algunos grupos han mostrado su preocupación por si Jenner está convirtiendo en un "circo mediático" un proceso que para muchas personas está lleno de dificultades, la mayoría se han mostrado confiados en que el caso del excampeón olímpico servirá para dar visibilidad a la comunidad.

En EE.UU. la percepción sobre el cambio de identidad sexual ha evolucionado positivamente en tiempos recientes, en parte gracias a series de televisión como "Orange Is The New Black" o "Transparent", que cuentan con personajes transexuales.

Lea: Transparent: ¿Cómo reaccionarías si tu padre te dice que es transexual?

"Salir del armario para los transexuales es increíblemente difícil. Cuando alguien decide hacerlo ha de ser muy valiente", asegura en conversación con BBC Mundo Drian Juárez, quien trabaja como directora del programa de fortalecimiento económico de los transexuales del Centro de Gays y Lesbianas de Los Ángeles, en California.

"Nunca se sabe cómo va a afectar tu vida. Hay muchos transexuales cuyas vidas se han arruinado una vez han hecho público quienes eran. Pierden sus familias, amigos y trabajos. Todo lo que tienen".

Juárez cree que en el caso de Bruce Jenner, "el problema es que ahora los medios lo consideren el experto máximo en la experiencia transexual y, dependiendo de la imagen que presente, ello puede ayudar o dañar a la comunidad".

Imagen positiva

"Es increíble ver los cambios que ha habido en los últimos tiempos sobre la manera en la que se presenta a los transexuales. Cuando yo era una niña no había ningún modelo en el que inspirarse y los pocos que salían en los medios, se los presentaba de manera sensacionalista", dice Juárez.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Desde 2007 Bruce Jenner aparece junto a la familia Kardashian en un programa de telerrealidad.

"Ahora la prensa finalmente está presentando una imagen positiva de la comunidad. Vemos a actrices como Laverne Cox apareciendo en la portada de la revista Time y por fin los transexuales pueden hablar por sí mismos sobre sus experiencias".

Lea: La actriz transexual que hace historia en EE.UU.

Mónica Trasandes, portavoz de la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés), cree que la visibilidad en los medios es muy importante porque sólo el 8% de los estadounidenses conoce a alguien transexual.

"La visibilidad es muy importante para combatir la ignorancia y los prejuicios", dice Trasandes en conversación con BBC Mundo.

En la entrevista de este viernes, Bruce Jenner aseguró que no sabe lo que le deparará el futuro.

Lo que parece claro es que dada su fama y la del clan Kardashian, podremos seguir por los medios su transición, le lleve a donde le lleve.