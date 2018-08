La mujer que ven en esta imagen, arrastrada por dos policías antidisturbios tras ocupar en protesta la sede de un banco, será la próxima alcaldesa de Barcelona.

La segunda ciudad de España se convirtió este domingo en símbolo del cambio político que atraviesa el país y la mujer de la foto, Ada Colau, en una de sus principales protagonistas.

Las elecciones municipales y regionales fueron un importante castigo para el partido gobernante (PP), dañado por la crisis económica y por un cúmulo de casos de corrupción.

Los comicios dejaron las alcaldías de Madrid y Barcelona a las puertas de un gobierno encabezado por candidaturas ciudadanas vinculadas con el partido antiausteridad Podemos.

