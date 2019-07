Por qué ver videos de gatos por internet puede ser bueno para la salud

Derechos de autor de la imagen Thinkstock Image caption Millones de personas disfrutan viendo videos de gatos en internet.

Si usted es de las personas que no pueden vivir sin ver videos de gatos, no se preocupe: no está solo.

El año pasado se subieron más de dos millones de videos de gatos a Youtube, que tuvieron unas 26.000 millones de visitas.

Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por qué a la humanidad le apasionan tanto los videos de gatos?

La respuesta es que este pasatiempo no es tan banal como podría parecer, según una investigadora de la Universidad de Indiana (Estados Unidos).

Ver videos de gatos en internet, dice el estudio, tiene efectos positivos sobre nuestro estado emocional.

Es lo que descubrió la profesora asistente Jessica Gall Myrick tras preguntar a casi 7.000 personas cómo se sienten tras realizar esta popular actividad.

Derechos de autor de la imagen Thinkstock Image caption Los gatos no suelen salir de casa, así que sus dueños los muestran en internet.

Los participantes en el estudio dijeron que ver videos de gatos les hace sentir "más energéticos y más optimistas".

Además, los encuestados reportaron tener menos emociones negativas como ansiedad, enfado o tristeza tras ver videos o fotos de estos animales.

Entre los participantes, un 36% se describieron como "amantes de los gatos", mientras que alrededor del 60% dijeron tener igual debilidad por gatos y perros.

¿Pérdida de tiempo?

El estudio, publicado en el último número de la revista científica Computers in Human Behavior,tiene otras conclusiones gratificantes para los amantes de los videos gatunos.

Si usted desea perder un poco el tiempo o posponer alguna actividad fastidiosa que no le apetece, lo mejor que puede hacer para ocuparse es ver videos de gatos.

"Incluso si están viendo videos de gatos en YouTube para posponer algo o mientras debieran estar trabajando, la compensación emocional podría ayudar a la gente a realizar duras tareas luego", dijo Myrick.

Derechos de autor de la imagen Thinkstock Image caption Los gatos nos suben el ánimo.

Los participantes en el estudio dijeron que el placer que les proporciona ver videos de gatos sobrepasa con creces cualquier sentimiento de culpa por no estar haciendo lo que deberían.

"Algunas personas pueden pensar que los videos de gatos en internet no son un tema serio para la investigación académica", dijo Myrick.

"Pero en realidad es uno de los usos más populares de internet hoy en día".

Así que "si queremos entender mejor los efectos de internet sobre los individuos y la sociedad, los investigadores no pueden seguir ignorando los gatos en internet".

Myrick cree que este fenómeno forma ya parte de la cultura popular.

Los videos de gatos, por ejemplo, tienen más visitas por video que cualquier otra categoría de contenido en YouTube.

El estudio también concluyó que los dueños de gatos y las personas con ciertos rasgos de personalidad, como la simpatía o la timidez, tienen mayor tendencia a ver este tipo de contenido.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption La gatita Lil Bub es un fenómeno en internet.

Los resultados sugieren que en el futuro se podría explorar cómo estos videos pueden utilizarse como una forma barata de terapia con animales.

Myrick donó 10 céntimos de dólar por cada participante en el estudio a la fundación de ayuda a los animales Lil Bub, en honor a la conocida como "la gata más linda del mundo".

El felino, que fue rescatado de la basura en Indiana, se hizo famoso por sufrir múltiples condiciones genéticas que, entre otras cosas, harán que conserve siempre la apariencia de cachorro.

Su perfil tiene más de 56.000 seguidores en Twitter y un video con sus "mejores momentos" subido a YouTube hace dos meses acumula 143.000 visitas.