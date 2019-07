Cómo deshacerte de TODAS las indeseadas suscripciones de correo electrónico

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Aerolíneas, Amazon, salas de conciertos...La lista de suscripciones puede ser infinita.

¿Eres de esas personas que no puede evitar suscribirse a todas las listas de correo que te ofrecen?

Entonces, probablemente recibirás cada día decenas de correos electrónicos de salas de conciertos, museos, descuentos de peluquería, aerolíneas, empresas de alquiler de autos, Amazon…

Y quizás te hayas dado cuenta de que la mayoría de ellas no te interesa en absoluto, pero te da una pereza inmensa eliminar una a una todas las suscripciones.

¡Hay un servicio que te permite deshacerte de todos estos correos de una vez! Te explicamos cómo funciona.

"Unroll.Me"

El servicio se llama Unroll.Me y, aunque sólo existe en inglés, utilizarlo es muy fácil.

Cuando entres en la página, haz click en "Get started now" (Empieza).

Te aparecerá una ventana en la que solo tienes que ingresar tu cuenta de correo electrónico y aceptar los términos y condiciones.

El servicio no funciona con cuentas corporativas, solo con los siguientes correos: Outlook.com (Hotmail, MSN y Windows Live), Gmail, Google Apps, Yahoo! Mail, AOL Mail e iCloud.

Unroll.Me necesita acceder a tus correos y tus listas de contacto, así que si eres una persona muy preocupada por tu privacidad, quizás no te compense utilizarlo.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Limpiar el correo deja una sensación de alivio.

La empresa dice que se toma la privacidad y la seguridad muy en serio y que, cuando es posible, utiliza servicios de autenticación para acceder a los datos del usuario sin tener que acceder a tu información de ingreso.

Una vez que hayas ingresado tu cuenta, Unroll.Me escanea tu correo y busca todas tus suscripciones.

Alivio

Yo no suelo suscribirme nunca a nada, solo a los boletines que te suscriben por defecto cuando compras algo, muchas veces sin que te des cuenta o poniéndote muy difícil hacer click en ese botón de "No me envíen correos".

Al utilizar Unroll.Me, sin embargo, me di cuenta de que estaba suscrita a ¡21 boletines!, entre aerolíneas que hace años que no utilizo, servicios de alquiler de autos o páginas web para buscar habitación en Londres.

El escaneo no tarda más de dos minutos.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption ¿Cuánto tiempo pierdes a la semana borrando correos inútiles?

Al finalizar, te aparece la lista de todas las suscripciones, y sólo tienes que hacer click en "Unsuscribe" (desinscribirme).

¡Qué alivio!

Cuando hayas terminado el proceso, puedes elegir que Unroll.me te avise cada semana, o cada mes, de tus nuevas suscripciones. Y así podrás borrarte periódicamente.

El servicio también te permite bloquear correos no deseados de tus contactos personales sin que ellos lo sepan.

Te puedes borrar en cualquier momento.