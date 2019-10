7 gráficos para entender la impresionante transformación económica de China

Cuando el presidente de China, Xi Jinping, visite Washington está semana, su encuentro con Obama será también el encuentro simbólico de las dos principales economías del mundo.

Pero el crecimiento económico de China se ha producido a una velocidad muchísimo mayor que el de Estados Unidos.

La expansión económica china, por ejemplo, generó una masiva urbanización y llevó a decenas de millones de campesinos a emigrar a las ciudades en busca de trabajo.

Según los datos de la ONU, el número de centros urbanos en China con poblaciones de un millón o más personas pasó de 16 en 1970 a 106 en 2015. En comparación, hay 45 en EE.UU. y aproximadamente 55 en Europa.

Y eso es sólo parte de la historia.

Aquí les presentamos la historia de la sorprendente transformación china en fotos, infografías interactivas y video.

La masiva emigración china ha estado acompañada de un rápido auge de la construcción.

¿Cómo pudo China construir tan rápidamente? Bueno, aquí hay un ejemplo de un edificio-torre que se construyó en apenas 19 días.

