Felipe Kast, el diputado chileno que fue detenido en Cuba por protestar con las Damas de Blanco

Derechos de autor de la imagen EVOPOLI Image caption Felipe Kast preside el partido conservador Evolución Política.

Una marcha junto a las Damas de Blanco en La Habana le valió al diputado chileno Felipe Kast pasar dos horas y media detenido.

El parlamentario y presidente del conservador Evolución Política (Evópoli) conversó con BBC Mundo el lunes, minutos antes de reunirse con el canciller de Chile, Heraldo Muñoz.

"Yo creo que da lo mismo si soy diputado o si soy Juanito Pérez. Creo que lo que me pasó significa que hay un riesgo enorme de que todos los avances que se ven en Cuba sean simplemente en materia económica, para que el Estado recaude más dinero, y que no se traduzca en libertades civiles democráticas y de expresión", afirmó Kast.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Las Damas de blanco piden al gobierno de Barack Obama que interceda por los presos en la isla.

El domingo, el diputado participó de una misa y una marcha junto a la agrupación disidente cubana Damas de Blanco.

Sin embargo, Kast aclaró que su viaje a la isla caribeña fue por razones personales.

"Fui a Cuba por motivos familiares. Yo estudié un año de la universidad en La Habana y mi esposa es cubana, y mis hijos medio cubanos", dijo.

"Yo informé al Congreso chileno de mi viaje a Cuba pero no a la Cancillería chilena, porque no me pareció prudente involucrarlos ya que era un viaje personal".

De acuerdo al relato del presidente de Evópoli, la movilización fue "emboscada" en el barrio habanero de Miramar poco después de mediodía.

"Me cayeron a golpes, me esposaron y me tuvieron incomunicado por aproximadamente dos horas y media".

Las damas de blanco

Las Damas de Blanco es un grupo disidente acusado desde hace tiempo por el gobierno cubano de ser financiado por Estados Unidos y de formar parte desde hace décadas de la "conspiración de la Casa Blanca contra la revolución".

Se conoce que la agrupación ha vivido un conflicto de liderazgo en los últimos meses debido a las diferentes posiciones ante el llamado "deshielo" con Washington, la implementación de los derechos humanos en Cuba después de la visita de John Kerry a la isla y ante de la llegada del papa Francisco.

Lea también: Los guerrilleros de la discordia entre Chile y Cuba

A la salida de su entrevista con el canciller Muñoz, Kast dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país se comprometió a manifestar la molestia chilena por el incidente ante el gobierno de La Habana.

La Cancillería de Chile solicitará a Cuba todos los antecedentes de la detención de Felipe Kast, indicaron fuentes de ese despacho a diarios chilenos.

El gobierno cubano todavía no se ha referido al incidente.