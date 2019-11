Los secretos de los All Black, el equipo más dominante de la historia del rugby

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Los All Blacks son el gran orgullo de Nueva Zelanda al ser el mejor equipo de rugby del mundo.

Vestidos de negro, con la insignia de un helecho plateado en el pecho, los All Blacks son la fuerza que arrasa con todo lo que le sale al paso en el mundo del rugby.

Históricamente, el equipo que representa a Nueva Zelanda, tiene un 76% de victorias lo que refleja su poder dominante, supremacía que ha acentuado desde que ganó el Mundial de Rugby en 2011.

En los últimos cuatro años, los All Blacks han ganado 42 de los 47 partidos que han disputado (89%) y sólo han perdido tres veces: Inglaterra en 2012, Sudáfrica en 2014 y Australia el mes pasado.

Lideran la clasificación del rugby desde hace seis años y han ocupado ese lugar en 10 de los 12 años desde que se estableció la clasificación en 2003.

El helecho es tan popular que es posible que forme de la próxima bandera oficial del país.

Es tal su trascendencia que el símbolo del helecho que los representa está incorporado en tres de los cuatro diseños que aspiran a convertirse en la nueva bandera oficial de Nueva Zelanda.

Pero ¿cuál es la clave de esta máquina ganadora? ¿Cómo es que aparecen los jugadores? ¿Cómo se desarrolló y evolucionó la cultura que los mantiene en la cima del rugby?

El experimentado jugador de los All Blacks, Conrad Smith, contó en BBC Mundo cinco aspectos que forman los pilares del equipo que aspira a convertirse en el primer país en ganar dos mundiales consecutivos.

Iniciación

"Siempre es abrumador. Llegas con todo eso de que 'el sueño se hace realidad' y estás muy nervioso, pero la idea es hacer sentir al nuevo bienvenido".

Conrad Smith ha disputado 88 partidos internacionales.

"No podemos permitirnos de que los jugadores nuevos se sientan abrumados por mucho tiempo, queremos que se expresen, que sean ellos mismos, que muestren la razón por la que fueron seleccionados".

"No queremos que se escondan en su propia caparazón, queremos que aprovechen la oportunidad y que están listos para cumplir con lo que se les pide, sea dentro o fuera del campo".

"Creo que casi sin equivocación que después que los novatos juegan su primer partido, ellos se sorprenden de lo cordial que es todo el ambiente".

Cultura

"No es que haya un papel que diga exactamente lo que tienes que hacer. Sólo te dicen que eres un All Black y las grandes expectativas que eso conlleva".

"Se espera que sepas lo que es correcto y lo que está mal. Si no estás seguro, le preguntas a alguien que ha estado más tiempo y te dará una respuesta muy clara. De esa manera aprendes lo que es bueno para el equipo".

"No hay un sistema de amigos, colegas. Hay algunas formalidades que normalmente ocurren al empezar una nueva campaña. El entrenador tal vez dice unas palabras, pero mucho se trata, y es de lo que estamos hablando, que los líderes lideran".

Ser un All Black es formar parte de una cultura.

"Si algo no está funcionando no miras a los nuevos jugadores, si no que buscas hacia los líderes y cómo ellos no han cumplido".

Escrutinio

"A veces es difícil lidiar con las expectativas de los aficionados. Es un reto, pero lo aceptas, te das cuenta que puede ser algo positivo si lo usas de la manera adecuada".

"Es impresionante el apoyo cuando las cosas van bien. Es por eso que queremos ser un All Black, todos soñamos con serlo porque todos aman el equipo".

Si bien es un orgullo, formar parte de los All Blacks también conlleva un sinnúmero de obligaciones.

"De allí la importancia de estar seguro de lograr un balance, que no te dejas llevar por eso y pensar que es abrumador y que te está estorbando en tu vida privada".

"Debes aprender temprano la manera de sacártelo de la mente y distanciarte de la presión y el escrutinio público. Si no tienes eso será una vida muy dura. Realmente no sobrevives como un All Black si no aprendes rápido".

"Te tienes que ser capaz de relajarte y darte cuenta de que sólo es un juego. Los que tienen hijos van y pasan tiempo con sus familias y sabe lo que es importantes. Cada uno tiene su propia forma de hacerlo y los All Blacks lo han aprendido más que nadie".

Desarrollo

"Para alguien como yo, que he estado por mucho tiempo, tienes que mostrar que hay diferentes formas de jugar".

"Tienes que estar observando las manera en que se está jugando, como los más jóvenes u otros jugadores están haciendo la cosas en tu posición, o hacia dónde va el juego. Al máximo nivel en la élite deportiva no puedes estancarte nunca o te sobrepasarán".

Richie McCaw es el líder de los All Black y quien aspira a guiar a su selección a un nuevo título mundial.

"Estoy seguro que para los entrenadores de los All Blacks no debe ser fácil hablar con Richie McCaw (uno de los mejores jugadores de los All Blacks) y decirle que debería hacer algo diferente a lo que está acostumbrado, o cuestionar si lo está haciendo bien".

"Pero eso es lo que haces. En todo el tiempo que he estado el equipo técnico han sido buenos motivando pero también exigiendo a los jugadores, exigiendo al equipo, de qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Es un parte crucial de todo".

Ambición

"Das un vistazo a la historia y el reto es dejar en claro con cada jugador que cada selección tiene que agregar un poco al legado".

"Eso es muy importante, que no te abrume la historia sino que te adhieras a ella y le quieras agregar algo".

Los Pumas argentinos nunca ha podido ganar un partido frente a los All Blacks, al que enfrentan el próximo domingo.

"Siempre hay algo que ganar, rachas que extender, hay equipos contra los que no quieres ser el primero en perder. Siempre hay algo más para lograr y esa sed de querer algo más es inmensa dentro del equipo. Tu no quieres sólo formar parte del equipo, tu lo que quieres es añadir tu parte a él".

"Nadie ha ganado el Mundial dos veces consecutivamente, y eso es algo muy motivante para todos, pero particularmente para el grupo que formamos".

"Cuando hablamos del legado de los All Blacks, hay muchas cosas que se y han hecho antes, pero de tanto en tanto encuentras algo que ningún equipo de los All Blacks lo ha logrado".

La gran deuda de los All Blacks es ganar un mundial lejos de Nueva Zelanda.

"No hemos tenido mucho éxito en los Mundiales fuera de nuestro país, particularmente en los que se han disputado en el hemisferio norte. Por lo que ganar dos mundiales seguidos, o una Copa lejos de casa, son más que motivadoras".

"No tenemos que hablar mucho de eso, es la belleza de este equipo. No toma mucho tiempo porque cada uno está consciente de eso. Es algo que arde muy profundo dentro todos los jugadores".