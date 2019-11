Por qué algunas especies de animales se vuelven diminutas

Image caption El camaleón Brookesia micra mide menos de 30 milímetros de largo y vive en el archipiélago Nosy Hara, Madagascar.

Se necesita un ojo de águila para detectar algunas de las más diminutas especies descubiertas en los últimos años: el camaleón enano, de 29 milímetros de largo, y una diminuta rana, cuyo tamaño sin precedentes alcanza los 7,7 milímetros.

Las especies cuyos cuerpos son versiones más pequeñas que los de sus ancestros y parientes están bastante extendidas en el reino animal. Pero los casos extremos son inusuales.

Un cuerpo de tamaño reducido normalmente consta de una morfología simplificada: menos dedos en las patas, menos huesos en la cabeza, y algunas especies tienen menos crías que sus parientes más grandes.

Pero los beneficios de ser tan pequeño todavía son discutidos por los científicos.

"Ser realmente pequeño ocasiona numerosas limitaciones biomecánicas, fisiológicas y ecológicas. Pero puede ser una forma de evitar presiones competitivas en el medio ambiente o de obtener una ventaja de un nicho ecológico", dice Felisa Smith, de la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, que estudia el tamaño de los animales.

Según explica, los beneficios de ser pequeño incluyen una mayor dispersión del calor, una reproducción más temprana y posiblemente una mayor resistencia a la extinción, ya que los animales pequeños tienden a ser más abundantes.

Fenómeno insular

La evolución hacia un tamaño de cuerpo más pequeño parece ocurrir de manera más frecuente en islas, y se le conoce como "enanismo insular".

Este fenómeno ha ocurrido en grandes mamíferos prehistóricos.

El mamut más pequeño conocido, Mammuthus creticus, alcanzaba poco más de un metro de alto sobre sus cuatro patas -la altura de un elefante bebé moderno- y se piensa que deambulaba por la isla de Creta hace 3,5 millones de años.

Unos mamuts de tamaño similar que vivieron en las islas Channel de California fueron superados en tamaño por sus parientes continentales, que alcanzaron una altura de cuatro metros.

En la isla de Jersey, Inglaterra, se encontraron restos de un venado rojo que vivió durante el último periodo interglacial (hace 116.000 hasta 132.000 años atrás) y que redujo su cuerpo a un sexto de su tamaño original, en menos de 6.000 años, de acuerdo a un estudio publicado en los años 80.

En Madagascar, los restos de un hipopótamo enano llamado Hippopotamus madagascariensis sugieren que el animal extinto medía un tercio del tamaño del animal actual Hippopotamus amphibious.

"Hay un patrón común de encogimiento de animales en las islas, conocido como la 'regla de Foster'- o la 'regla insular'", explica Smith.

La investigación sugiere que el enanismo insular puede haber ocurrido en las primeras especies humanas.

El Homo floresiensis -apodado "hobbit"- fue una especie con cerebro que medía un metro de alto y que habitó las islas indonesias de Flores.

Derechos de autor de la imagen Merlin Tuttle Science Merlin Photo Library Image caption Se piensa que el murciélago abejorro (Craseonycteris thonglongyai) es el mamífero más pequeño del mundo

Algunos científicos creen que la criatura pudo descender de especies humanas más antiguas y grandes, como el Homo erectus, y que se encogió a lo largo del tiempo, a medida que se adaptaba a su ambiente.

Los fósiles muestran que la "selección de un tamaño más pequeño" ha ocurrido en muchas subespecies, dice Smith.

"Frecuentemente, esto se relaciona con cambios de temperatura en el ambiente".

Pequeños y poderosos

La selección de un tamaño de cuerpo más pequeño se llama "miniaturización" y ocurre cuando los animales evolucionan hasta tener un cuerpo verdaderamente diminuto.

"Consideraría a la miniaturización como una forma extrema de selección porque alcanza los límites más bajos del tamaño que pueda tener una subespecie", dice Smith.

Un ejemplo clásico de miniaturización, añade Smith, es el murciélago abejorro (Craseonycteris thonglongyai). Vive en Tailandia y Myanmar.

Se piensa que este animal es el mamífero más pequeño del mundo. Pesa dos gramos y es del tamaño de un abejorro.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption ¿Fue el hombre de la Isla de Flores -el cráneo del centro en la foto- un caso de miniaturización de la especie?

Una moneda británica de un centavo pesa casi dos veces más que este mamífero.

"Estos mamíferos deben comer todo el tiempo y generalmente subsisten con comida altamente energética, (como) néctar e insectos", explica Smith.

Se piensa que cuando los recursos en un medio ambiente son limitados, algunas especies disminuyen su tamaño, para reducir su necesidad total de energía.

Sin embargo, según señala el doctor Douglas Kelt, de la Universidad de California -experto en mamíferos pequeños-, "un tamaño pequeño reduce la necesidad total de energía, pero incrementa la necesidad de un tipo de energía específica".

"Los mamíferos y los pájaros son endotérmicos. Un tamaño más pequeño implica que pierden calor más rápido, así que las especies más pequeñas necesitan metabolismos más acelerados".

Para mantener caliente un cuerpo, los mamíferos más pequeños necesitan proporcionalmente más comida rica en energía.

"La miniaturización es buena en algunos aspectos, pero generalmente es una estrategia pobre para especies más pequeñas", dice Kelt.

Más animales miniatura

Otros animales miniatura son los cuatro camaleones hoja enanos encontrados en Madagascar el 2012, que representaban "sorprendentes casos de miniaturización y micro endemismo", según los descubridores.

El más pequeño de ellos es el Brookesia micra, que mide menos de 30 milímetros, y fue encontrado en el islote Nosy Hara.

Más pequeña es la rana Paedophryne amauensis, cuya longitud en la edad adulta alcanza los 7,7 milímetros. Se cree que es el vertebrado más pequeño del mundo.

Esta rana fue encontrada por unos científicos en la isla de Nueva Guinea, el 2012, en una hojarasca. El equipo siguió los sonidos que emitía, que parecían los de un insecto.

El descubrimiento de la P. amauensis y especies ligeramente más grandes como la P. swiftorum, durante el mismo viaje, confirmó a la Paedophryne como el género más diminuto de ranas y sapos del mundo.

De acuerdo a los investigadores, la miniaturización extrema parece haber ocurrido al menos 11 veces en ranas terrestres distintas.

Los mejores ejemplos se encuentran en las hojarascas de bosques tropicales húmedos.

Derechos de autor de la imagen Thinkstock Image caption Las razones por las cuales ciertas especies evolucionan hasta volverse muy pequeñas no están claras.

Smith señala que el límite más bajo en el tamaño de cuerpo en los mamíferos parece ser constante a lo largo del tiempo.

"Los grandes cambios están en el límite superior de tamaño", explica y menciona a los mamíferos gigantes del Cenozoico (la era que empezó hace 65,5 millones de años y continúa hasta hoy).

Se piensa que estos crecieron "para llenar nichos ecológicos, luego de la extinción de los dinosaurios".

Pero mientras que las bestias más grandes que han poblado la Tierra pueden acaparar titulares y disparar la imaginación de muchos, podemos aprender lo mismo sobre la evolución de nuestro maravilloso mundo al inspeccionar "la vida en miniatura" más de cerca.

