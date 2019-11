El escándalo sexual que deja fuera de la selección francesa a la estrella del Real Madrid, Karim Benzema

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Benzema niega que haya participado en el supuesto chantaje sexual a su compañero de selección, Mathieu Valbuena.

El delantero Karim Benzema no podrá jugar con la selección francesa de fútbol tras haber sido suspendido de manera indefinida por la federación gala, con lo que queda en vilo su participación en la Eurocopa 2016 que se juega el próximo año en Francia.

Benzema, una de las principales figuras del combinado que dirige Didier Deschamps, fue apartado debido a su implicación en el caso del supuesto chantaje sexual del que fue víctima su compañero en la selección, Mathieu Valbuena.

El jugador de 27 años, que fue imputado por el caso, niega su participación y asegura que no tiene conexión con el grupo de personas que habría amenazado a Valbuena con publicar un video erótico en el que aparece a cambio de dinero.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Benzema y Valbuena hablaron sobre el video erótico durante una concentración de la selección francesa.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, aseguró en rueda de prensa que "Valbuena es la víctima".

"Valbuena no es el problema. Benzema es un buen chico, pero no tiene una comunicación extraordinaria. Nació en un barrio complicado y no ha cambiado de amigos. El problema de Valbuena es que se olvidó el móvil donde no debía. Hemos decidido apartar a Benzema. Es una decisión de la Federación, no es seleccionable".

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption El seleccionador Deschamps está al tanto de la posición de la Federación Francesa de Fútbol.

Según el dirigente, la decisión fue aceptada por Deschamps, quien ahora tendrá que esperar a que se resuelva el proceso judicial para saber si podrá contar con el delantero, quien lleva 27 goles con la camiseta de la selección en 81 partidos.

La posible ausencia de Benzema le abre las puertas al delantero del Arsenal, Olivier Giroud, autor de tres goles el miércoles en la victoria sobre Olympiacos por la Liga de Campeones.

Giroud formaría un tridente junto a Antoine Griezmann y Anthony Martial.

Junto al Real Madrid

Desde que imputaron formalmente a Benzema en el caso Valbuena el pasado 5 de noviembre, el jugador ha contado con el respaldo público de su club, el Real Madrid, y de sus compañeros de vestuario.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption El Real Madrid mostró su apoyo a Benzema y el delantero está respondiendo a la confianza con goles.

El presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, expresó su "total apoyo y confianza en la bondad de su actuación y en su total inocencia" y agregó en un comunicado que "el club valora y reconoce su compromiso profesional, su demostrado compañerismo y su intachable actitud en el seno de la plantilla del primer equipo durante los más de seis años que forma parte del Real Madrid".

El jugador reapareció sobre la cancha en la derrota 0-4 frente a Barcelona tras recuperarse de una lesión, pero parece que va alcanzado su mejor estado de forma al sumar cinco goles en los últimos dos partidos, incluyendo un hat-trick en la aplastante victoria 8-0 sobre el Malmo sueco el pasado martes.

En total, lleva 12 goles en los 13 partidos que ha disputado en la temporada.

Historial policial

No es la primera vez que Benzema esté vinculado a un caso judicial, sea de mayor o menor gravedad.

El de mayor repercusión fue cuando estuvo acusado y procesado junto a su compañero Frank Ribery por mantener relaciones sexuales con una prostituta menor de edad.

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Benzema lleva 27 goles con la selección gala.

Ambos jugadores fueron absueltos en 2014 ya que el juez a cargo del caso decidió que no había suficientes pruebas de que los jugadores estaban conscientes de que Zahia Dehar, la joven involucrada en el caso, tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, en el año 2009.

Sus problemas más comunes con la ley, en cambio, son sus constantes violaciones de tránsito, que según el diario El País de España llegan a seis desde que llegó al Real Madrid en 2009.

La más grave fue cuando se le retiró la licencia de conducir por ir a más de 200 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido eran 100 kilómetros por hora.

Eso no fue impedimento para que el jugador volviera a sentarse detrás del volante y en 2015 ya ha sido detenido dos veces sin la documentación necesaria.