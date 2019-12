Los 10 primeros tuits de famosos a 10 años de la creación de Twitter

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Twitter tiene 320 millones de seguidores, pero sigue estando muy lejos de competidores como Facebook y Whatsapp.

Todo empezó el 21 de marzo de 2006 cuando se publicó el primer tuit de la historia.

Desde entonces, esta red social ha sumado 320 millones de usuarios y ha jugado un papel clave en la Primavera Árabe y otros grandes acontecimientos globales.

Lejos quedan los tiempos en los que sólo podía publicarse un mensaje de 140 caracteres. Ahora también puedes enviar vínculos, fotos, mensajes directos, videos o hacer streaming.

Sin embargo, Twitter cumple su primera década de vida con algunas sombras, al estancarse en número de usuarios y perder la mitad de su valor de mercado desde que comenzó a cotizar en bolsa en noviembre de 2013.

Aun así, sigue siendo una red social de referencia.

Con motivo del décimo aniversario, BBC Mundo recopila 10 de los debuts más famosos en Twitter.

Como decíamos, todo empezó hace diez años cuando Jack Dorsey, cofundador y actual director ejecutivo de Twitter, escribió el primer tuit cuando la red aún se llamaba Twttr.

Otros nombres que se barajaron entonces fueron Friendstalker ("acosador de amigos") o Jitter ("estar nervioso").

Image caption Jack Dorsey: "Creando mi twttr".

Eso sí, el primer tuit de la cuenta oficial de Twitter sólo llegaría 478 días después.

Image caption Este es el primer tweet oficial de la cuenta oficial de Twitter.

Los más famosos

Derechos de autor de la imagen bb Image caption El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, asegura que la empresa goza de buena salud a pesar que su número de usuarios se ha estancado.

Desde entonces, muchos famosos se han sumado a esta red social, al darse cuenta de que era una manera perfecta para llegar directamente a sus seguidores.

Y es que estar en Twitter se ha convertido en una herramienta fundamental para ellos, ya que pueden prescindir de comunicados de prensa para anunciar algo.

Si no que se lo cuenten a Bill Gates, fundador de Microsoft, quien se lanzó a la red en 2010 con un "Hola mundo".

Image caption Bill Gates sólo se sumó a Twitter cuatro años después de fundación, a pesar de ser un visionario de la tecnología.

El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se sumó mucho antes que Gates.

Escribió su primer tuit apenas un año después de que Twitter comenzara, cuando afirmó que estaban sólo a una firma de terminar con la guerra de Irak, mientras era senador.

Image caption Obama es el político más popular del mundo en Twitter.

Actualmente Obama cuenta con la cuarta cuenta más popular de Twitter, con 71,4 millones de seguidores, más que cualquier otro líder mundial.

En América Latina, uno de los políticos que abrazó esta red social con más firmeza fue el exmandatario venezolano Hugo Chávez, quien llegó a sumar 4,27 millones de seguidores antes de fallecer hace tres años.

Image caption Chávez fue uno de los políticos más populares en Twitter, hasta su muerte en 2013.

Temor a imitadores

Muchos de los famosos que abrieron una cuenta en Twitter temían a los imitadores, así que desde el comienzo quisieron dejar en claro que efectivamente eran ellos, como Kim Kardashian, quien ya lleva más de 21.000 tuits publicados.

Image caption Kardashian escribió en su primer tweet: "¡Hola amigos, soy Kim Kardashian! ¡Por fin estoy en Twitter! Hay algunas cuentas falsas, ¡sólo para que sepáis que soy yo realmente!"

La cantante estadounidense Katy Perry es actualmente la más popular en Twitter, con más de 84 millones de seguidores desde que creó su cuenta en 2009.

Su primer mensaje fue: Just got into Berlin... feeling better thank you, have my vicks inhaler by my bedside... and P.S. I TWITTTTER! GAH. Such a follower! Decía que acababa de llegar a Berlín, que se sentía mejor, que tenía su inhalador al costado de su cama y que ya tuiteaba.

Image caption Katy Perry es la número uno en Twitter, tras arrebatarle ese puesto a Justin Bieber hace unos años.

Perry le arrebató hace pocos años al cantante canadiense Justin Bieber el título de la persona más popular en Twitter.

Cuando debutó en esta red social, Bieber no tenía muy claro para que podía servir, así que lo usó para promover una canción que acababa de lanzar.

Image caption Justin Bieber es uno de los famosos que no tenían al principio muy claro para qué servía Twitter, así que empezó promoviendo una canción suya.

Cristiano y el Papa

Entre los deportistas, el más popular es el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, quien escribe en todos los idiomas.

De hecho su primer tuit fue en inglés: Ola Twitter! Welcome to my new official Twitter page. ("¡Hola Twitter! Bienvenido a mi cuenta oficial de Twitter").

Image caption Cristiano Ronaldo tiene 41,1 millones de seguidores en Twitter.

Hasta el papa Francisco se ha unido a esta red social, aunque lo hizo relativamente tarde, concretamente el 17 de marzo de 2013.

Image caption El Papa Francisco sólo se sumó a Twitter hace tres años.

Su primer tuit fue: "Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. Para Francisco".

Aún así, llegar tarde no debería desanimar a nadie. El Papa, por ejemplo, cuenta ya con más de 11 millones de seguidores.