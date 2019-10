Derechos de autor de la imagen Acuario Nacional de Nueva Zelanda Image caption Rob Yarrall, gerente del acuario, describió a Inky, el pulpo, como un animal muy curioso.

Solo dejó como rastro unas manchas de tinta.

Inky, un pulpo que vivía en el Acuario Nacional de Nueva Zelanda, ubicado en la ciudad de Napier, se escapó sin que se dieran cuenta sus cuidadores y volvió al mar.

El pulpo pudo recuperar su libertad gracias a que el tanque en el que estaba confinado había quedado semiabierto después de unos trabajos de mantenimiento.

Inky ("manchado de tinta", en inglés) aprovechó el descuido y se deslizó por una rendija.

Una vez fuera, avanzó un trecho de unos tres o cuatro metros hasta una tubería de drenaje de unos 15 centímetros de diámetro y unos 50 metros de largo.

El pulpo se metió por este conducto, que para su suerte, desenbocaba en el mar.

Maestros del escape

Pero como los pulpos no tienen huesos, por lo que son capaces de encogerse y caber en espacios extremadamente pequeños. (Foto de archivo)

"Ni siquiera nos dejó un mensaje de despedida", dijo Rob Yarrall, gerente del acuario, a Radio Nueva Zelanda.

Según este, Inky era del tamaño de una pelota de rugby, es decir, de unos 30 centímetros de largo.

Pero como los pulpos no tienen huesos, por lo que son capaces de encogerse y caber en espacios extremadamente pequeños, hasta del tamaño de una moneda.

"Incluso los pulpos grandes pueden encogerse hasta el tamaño de su boca, que es la única parte dura de su cuerpo", explicó Yarrall.

También se sabe que los pulpos son extremadamente inteligentes y capaces de usar herramientas.

Además, "siempre están explorando y son grandes artistas del escape", según comentó Yarrall.

Un animal curioso

Inky era una atracción popular del acuario de Napier. Vivía ahí desde 2014, cuando un pescador lo rescató de un grupo de langostas que se lo querían comer en un arrecife. Llegó con algunas heridas, pero se recuperó.

Inky no es el primer pulpo famoso. En 2010 el pulpo Paul se hizo famoso por pronosticar el resultado de los partidos del Mundial de Sudáfrica.

Fue bautizado como Inky luego de un concurso organizado para elegirle el nombre.

Según el portal local Stuff, durante su estadía en el acuario, se le entretenía con juguetes y le daban de comer pescado tres veces a la semana.

Inky huyó a inicios de este año, pero su escape se filtró a la prensa neozelandesa recién el martes 12 de abril.

Fue la primera vez que Rob Yarrall, que lleva 30 años trabajando en el acuario, veía a un pulpo fugarse de ahí.

"No creo que Inky no haya estado contento con nosotros, o que se haya sentido solo, ya que los pulpos son criaturas solitarias. Sino que era un ser muy curioso. Debe haber querido saber qué estaba pasando fuera del tanque. Simplemente esa era su personalidad", dijo el gerente del acuario a los medios locales, según The Guardian.

Se cree que ahora Inky bucea libremente por el Pacífico Sur.

El fugitivo dejó a otro pulpo como él en el acuario, llamado Blotchy, del que tampoco parece haberse despedido.