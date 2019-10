¿Vas a heredar la enfermedad mental de tus padres?

Derechos de autor de la imagen James Longman Image caption James Longman es un reportero de la BBC que comparte su testimonio sobre la preocupación que ha tenido por heredar una enfermedad mental.

En la batalla para averiguar qué causa las enfermedades mentales, los científicos están indagando cada vez más en los factores genéticos. Para el periodista de la BBC James Longman, cuyo padre se quitó la vida luego de sufrir esquizofrenia, es una cuestión muy personal. Este es su testimonio.

A menudo me dicen que me parezco a mi padre, que tengo sus gestos y sus hábitos. Es algo que me enorgullece. Pero también es algo que me preocupa porque él tenía esquizofrenia, y cuando yo tenía 9 años él se quitó la vida.

Después de dos semanas particularmente malas, mi padre prendió fuego a su apartamento en Londres y se arrojó por la ventana.

Algunos de los detalles de su vida y de su muerte solo han quedado claros al revisar su historia. Múltiples intentos de suicidio, paseos en Londres en bata de baño, el hech de que escuchara voces…

Son detalles que contrastan fuertemente con el recuerdo del hombre que estaba bien, feliz, que era creativo y divertido.

Veinte años antes, su propio padre —mi abuelo— se pegó un tiro después de descubrir que tenía cáncer. También tengo otros familiares con problemas de salud mental. Ahora, en mis 20, a veces lucho con la depresión.

¿Una cuestión genética?

Para mucha gente, la salud mental es una cosa difícil de tratar. Pero aquellos que se ocupan de estas cuestiones, a menudo apuntan a familiares con problemas similares.

¿Estoy deprimido debido al trauma de perder a mi madre en circunstancias trágicas? ¿O es que está escrito en mi ADN?

Derechos de autor de la imagen James Longman Image caption James de bebé en compañía de su padre, quien se suicidó luego de padecer esquizofrenia, y su madre, que ha padecido depresión.

En el King's College de Londres (KLC, por sus siglas en inglés), los investigadores han estado estudiando la genética de la salud mental.

Los estudios sobre gemelos y las historias familiares han demostrado que las enfermedades de salud mental tienen una contribución genética.

Pero solo en los últimos años, los científicos han sido capaces de identificar plenamente los cambios genéticos que podrían causar que aumente el riesgo.

La profesora Cathryn Lewis, investigadora del Centro de Investigación Biomédica INDH Maudsley, explica:

"Es muy difícil identificar la genética de los trastornos de salud mental. Aprendemos en la escuela acerca de las sencillas enfermedades mendelianas (relativas a las leyes de Gregor Mendel) -como el Huntington o la fibrosis quística- donde se encuentra el gen, un simple gen, que contribuye a la misma.

"Los trastornos mentales no son de un solo gen, sino de un conjunto de genes. Tenemos que empezar a pensar en esto como una carga acumulada de la genética".

El trabajo en el KCL está todavía en sus primeras etapas. Pero el equipo constató que hay 108 genes que se modificaron en las personas con esquizofrenia. Además, detectaron nueve genes en las personas con depresión, y 20 en las personas que tienen trastorno bipolar.

Es casi seguro que muchos más sean encontrados y los científicos dicen que muchos de estos genes son compartidos en diferentes condiciones.

Tener conocimiento de tu herencia genética es importante ya que te permite romper con los sentimientos de fatalidad que te deprimen.

¿Estoy destinado a que me pase esto? ¿Se supone que debo superar esto? ¿Es esto más grande que yo?

Derechos de autor de la imagen James Longman Image caption Tras la muerte de su padre, James también ha experimentado depresión.

"La evidencia de los últimos años también sugiere que muchos trastornos mentales comparten factores de riesgo genéticos comunes; por ejemplo, la variación genética asociada con la esquizofrenia coincide con la depresión y el trastorno bipolar", dice Lewis.

La esquizofrenia de mi padre no se ha transmitido a mí, ya que por ahora no he experimentado alguno de los síntomas que habría de tener, pero tal vez algo de los genes que compartimos me ha causado depresión.

Estudios en hermanos gemelos

Los hermanos pueden tener resultados muy diferentes.

Los gemelos Lucy y Jonny tienen una madre bipolar. Jonny también ha sufrido de la enfermedad, mientras que Lucy no.

"Cuando tengo un mal episodio, no soy capaz de salir de cama", dice Jonny. "O si lo hago, en el siguiente nivel soy capaz salir de cama pero no puedo entender las cosas. Literalmente no puedo entender cómo encajan las cosas.

"Hay nubosidad en mi cerebro. Así que hay un montón de aspectos físicos que la gente considera como no estar bien mentalmente".

¿Cómo se sentía cuando fue diagnosticado con la enfermedad de su madre?

Derechos de autor de la imagen James Longman Image caption James compartió la foto de un cumpleaños en compañía de sus padres.

“Dios mío, experimenté tantas emociones y respuestas intelectuales diferentes. Lloré con alivio", relató.

Pero añadió: "Soy hijo de mi madre, pero siento que esta es mi propia condición porque cada condición de salud mental es única para esa persona".

Si tienes un padre con depresión, es dos veces más probable experimentar depresión. Con la bipolaridad, hay cuatro veces más riesgo. Y en la esquizofrenia se eleva a ocho veces.

Pero estos son los riesgos relativos, el riesgo general sigue siendo muy bajo. Y, como siempre, hay una cierta cantidad de azar involucrada en heredar los rasgos genéticos.

Derechos de autor de la imagen James Longman Image caption La madre de James ha tenido episodios depresivos de los que ha hablado abiertamente con su hijo.

Nuestra crianza y lo que experimentamos como niños y adultos tiene una enorme influencia sobre si desarrollamos o no enfermedades mentales.

Preocupación de la madre

La muerte de mi padre tuvo un gran impacto en mi vida y en mi relación con mi madre.

Ella también tiene depresión, tal vez causada por la muerte de mi padre, por lo que era vital hablar con ella para entender un poco más por lo que pasó y la preocupación que tenía sobre mí.

La sensación de fracaso que sentía al no poder detener su muerte estaba clara. También lo eran sus preocupaciones acerca de mí y un posible desarrollo de una enfermedad psicótica como mi padre.

Ella describe el día en que papá murió.

Entró en mi escuela para decírmelo, y recuerda mi cara a mis 9 años, mirándola desde su regazo, mis piernas balanceándose entre las suyas.

"Yo lloro por la noche", me dijo, "llamando a tu padre". No recuerdo nada de esto.

Pero los temores de que herede una enfermedad grave como la esquizofrenia persiguen a mi madre.

"Él estaría muy orgulloso de ti hoy", dice ella.

"Muy, muy orgulloso de que estás haciendo las cosas que nunca sería él capaz de lograr. En su corazón, él se sentiría como 'Oh, increíble, qué gran joven creamos'".