Nubia: una nación sumergida

Desde hace varias semanas nuestro colega Manuel Toledo se encuentra recorriendo el Medio Oriente.

En BBC Mundo lo invitamos a conocer un poco más de esta parte del planeta a través de sus pasos, en un periplo que comenzó en Egipto y terminará en Turquía.

Siga con nosotros estas crónicas desde el Medio Oriente, un viaje en el que usted también podrá participar.

A la derecha encontrará las anotaciones anteriores.

clic Lea la primera entrega: "El mundo de Alí"

Segunda entrega: Una cultura de seis milenios

Frente al lago Nasser, en el sur de Egipto, cerca de la frontera con Sudán, se levantan dos enormes templos de piedra, construidos hace casi 3.300 años.

Uno de ellos, el más conocido, está protegido por cuatro estatuas colosales del faraón Ramsés II.

Para llegar a los monumentos de Abu Simbel, los turistas tienen que viajar desde la ciudad de Asuán, en caravanas de autobuses escoltadas por la policía.

"Tienen dos horas para verlas", dice nuestro chofer, después de un viaje agotador, que comienza temprano en la madrugada.

"No esperaré a nadie. Hay mucha inseguridad en estas partes. Cuando la policía diga que nos vamos, nos vamos", agrega.

Hasta hace poco, las visitas a los monumentos de Luxor también tenían que ser custodiadas por agentes armados.

De todos los países que he tenido la suerte de visitar, y no han sido pocos, Egipto es en el que más armas he visto en las calles y en los lugares de interés turístico.

El Museo Egipcio del Cairo parece una fortaleza y posiblemente esté mejor resguardado que los estados mayores de muchos ejércitos.

Campaña internacional

Los templos de Abu Simbel y el de la isla de Philae no siempre estuvieron donde ahora se encuentran.

Hace 50 años, la UNESCO organizó una campaña internacional para salvarlos de las aguas del Nilo, que formarían el inmenso lago Nasser como resultado de la construcción de la gran represa de Asuán.

Es difícil imaginar como los templos fueron trasladados, bloque a bloque, hacia lugares más elevados.

Según la UNESCO, la campaña, que terminó en 1980, "conoció un éxito completo y espectacular".

Muchos otros objetos rescatados de las aguas ahora se encuentran en el excelente Museo de Nubia en Asuán, también impulsado por la organización cultural de la ONU.

En estos momentos, la UNESCO está enfrascada en establecer un museo similar en la región de Wadi Halfa, Sudán, donde vive la mayoría de los nubios.

Desplazamiento

Los gigantes de Abu Simbel tuvieron suerte: se salvaron de las aguas y todavía se encuentran a apenas unos 200 metros del lugar donde permanecieron durante más de 30 siglos.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las decenas de miles de nubios que fueron forzados a abandonar sus hogares debido al controvertido proyecto promovido por el presidente Gamal Abdel Nasser.

Cuando uno mira el lago artificial que lleva su nombre, no puede dejar de recordar que debajo de esas aguas hasta hace medio siglo hubo aldeas, sembrados y cementerios.

Si uno cierra los ojos, todavía puede escuchar la risa de los niños que corren entre las casas de barro, el ladrido de los perros, los gritos de los vendedores, y sentir el olor a pan recién horneado.

"Muchas familias quedaron divididas entre Egipto y Sudán", me explicó un comerciante en Asuán.

"Ahora las autoridades turísticas promueven las visitas a las aldeas nubias en la isla Elefantina, situada frente a esta ciudad, pero nadie habla de las otras aldeas, las desaparecidas", añadió.

Algunos nubios también aseguran que los gobiernos de Egipto y Sudán están tratando de repoblar sus tierras ancestrales cercanas al lago con campesinos árabes egipcios.

Identidad

El agua puede haber cubierto las casas de los nubios que vivían entre Abu Simbel y la frontera con Sudán, pero no su identidad.

"Somos nubios, no egipcios", me dijo Hamdy, un joven que conocí junto al Nilo.

Varias otras personas con quienes conversé repitieron esa frase enfáticamente, como para asegurarse de que los extranjeros no olvidaran la distinción.

Como indica el museo de Asuán, la cultura nubia data de por lo menos seis milenios.

Mil años antes de la construcción de los templos de Abu Simbel, ya los nubios eran importantes socios comerciales de los egipcios del Antiguo Reino.

Pero hacia 1550 a.C., se enfrentaron a sus vecinos -y los derrotaron- cuando éstos trataban de avanzar hacia el sur para controlar las rutas comerciales con el resto de África.

Pocas décadas después, Egipto logró conquistar todo el norte de Nubia y sus pobladores tuvieron que esperar unos cinco siglos para recuperar sus fuerzas.

Tradiciones

La Nubia moderna quedó dividida entre Egipto y Sudán durante el proceso de descolonización en el siglo XX.

En la actualidad, muchos de los nubios que viven en Egipto se sienten discriminados y consideran que los nubios de Sudán gozan de más respeto y de mayores derechos que ellos, según me dijo Mazen, de 23 años.

Un amigo que ocupa un cargo administrativo en una agencia de prensa extranjera en El Cairo me contó que un trabajador nubio en su departamento le ha pedido varias veces que lo traslade a las oficinas de la organización en Sudán, algo que mi amigo no ha podido hacer.

Khaled, un navegante de falúas en el Nilo al que conocí a través de una chica alemana con quien viajé a Asuán, señaló que lo importante es que se mantenga viva la cultura de sus antepasados.

"Como los árabes, somos musulmanes y hablamos su idioma, pero también tenemos nuestra propia lengua y nuestras tradiciones", me dijo, mientras jugábamos al dominó y bebíamos té de menta.

"Yo, por ejemplo, toco música tradicional nubia", añadió, sonriente.

¿Habrá alguna canción que hable de las aldeas sumergidas? Se lo preguntaré la próxima vez que nos veamos.

¡Participe!

Usted también puede ayudarnos a conocer más del Medio Oriente. Para hacerlo le invitamos a compartir sus recuerdos con los demás lectores de BBC Mundo.

Éstos son algunos de los comentarios recibidos. Los textos responden a las preguntas planteadas en el foro y son reproducidos sin correcciones de ortografía o de sintaxis. La BBC cuida que los comentarios no ofendan la dignidad de las personas y que no sean difamatorios. Las opiniones vertidas no reflejan el punto de vista de la BBC.

Me llamo Nubia, me gusta mi nombre, está lleno de magia y belleza y sabía que tras él se ocultaba una gran cultura con todos sus misterios. No me cansaré de leerla y sé que fué la cuna de la civilización Egipcia a la que siempre admiraré.

NUBIA, MEDELLÍN, COLOMBIA

Llegué al Cairo y lo primero que le pregunte a mi guía fue quién manda en los hogares en este lugar si el hombre o la mujer y su respuesta fue "Es como en todos los lugares". Pregunto nuevamente ¿quien? ......... La mujer

Dilia Morales, Guatemala.

Podria compartir fotografias del sur de israel. Un saludo Gabriel.

Gabriel, Beer Sheva, Israel.

El legado que Egipto ha dejado a la humanidad es incommensurable. Tuve la dicha de conocer Egipto mas de dos veces, fui en vehiculo a traves del desierto procedente de Israel.

Fue una l experiencia maravillosa, disfrutar de todo su patrimonio historico pero tambien hubo cosas que me impactaron como los barrios asentados sobre lo que fue un viejo cementerio y las azoteas de las casa usadas como establos ovejero, sin embargo, disfrute del olor de sus especies, sus bazares y su gastronomia.

Mayra Duarte, Managua.

Desconocía gran parte de esta información, realmente del pueblo nuvio no sabía mucho, si sabía lo de la construcción de la gran represa y de los trabajos de la UNESCO por su salvación y tambien lo del templo de Ramses II en Abu Simbel es uno de los monumentos más conocidos del mundo. Es importante mantener la identidad de ese pueblo, es parte de su patrimonio, estimo deben luchar por mantener su cultura.

Adrián García , Ciego de Ávila, Cuba.





¿Ha estado usted en esta región?

¿Tiene fotografías o anécdotas que compartir?

¿Qué le parece la historia de Manuel Toledo?

Para enviar sus imágenes de Medio Oriente haga clic aquí.

Comparta sus anécdotas y sus opiniones utilizando el siguiente formulario.