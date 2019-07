Gobierno de Venezuela niega que heladería de récord Guinness cerrase por falta de leche

Derechos de autor de la imagen HELADERIA COROMOTO Image caption La empleada que gestiona el sitio web del negocio en Facebook, Eukarys Castillo, le dijo a BBC Mundo que el precio de la leche en el mercado negro era demasiado caro para que el negocio pudiera operar rentablemente.

El ministerio de Turismo Venezolano dijo en su cuenta de Twitter que es falso que la heladería más famosa de Venezuela, Coromoto, en la ciudad andina de Mérida, cerrase por falta de leche.

El tuit enlaza a un artículo de un profesor universitario en Mérida, Pedro Rivas, quien asegura que el dueño de la heladería, Manuel Da Silva, se fue de vacaciones.

"Este señor nunca ha abierto su heladería durante los días navideños, porque él utiliza estos días vacacionales para viajar a su nativa y querida Portugal todos los años", afirma Rivas.

Coromoto es famosa por su gran variedad de sabores en oferta -hasta 863- lo que les ha hecho preciarse de entrar en el libro Guinness.

El encargado de la heladería, José Ramírez, dijo en entrevista telefónica con BBC Mundo que el artículo de Rivas es una infamia.

Aseguró que su heladería no cierra en Navidades y negó que Da Silva hubiera viajado a Portugal. "De hecho no ha podido viajar a Portugal porque no había manera de conseguir pasajes", agregó. También dijo que la heladería ha abierto en otros períodos festivos aun cuando el dueño se encontraba de viaje.

Otros negocios de Mérida han cerrado o están atravesando dificultades por la escasez de leche, según Ramírez.

El día de Navidad, la heladería informó a sus clientes que tendría que cerrar temporalmente por la escasez de leche colgando un cartel en la puerta.

También fue publicado un anuncio en el sitio de Facebook de Coromoto.

Coromoto cerró porque el precio de la leche en el mercado negro era demasiado caro para que el negocio pudiera operar rentablemente, asegura Ramírez.

También agregó que esperaban reabrir a mitad de enero una vez que hubieran conseguido reabastecerse de la materia prima para elaborar helado.

