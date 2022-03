Rusia y Ucrania | Zelensky: "El ataque a la planta nuclear de Zaporiyia pudo haber sido como seis Chernóbil"

1 hora

"La radiación no sabe dónde está Rusia. La radiación no conoce las fronteras de nuestro país", añadió Zelensky, e instó a los ciudadanos rusos a "salir a la calle" y reivindicar ante su gobierno que "quieren vivir".

También ha pedido una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y sanciones contra un "estado terrorista nuclear". "La radiación no sabe dónde está Rusia; la radiación no conoce las fronteras de sus países", agregó.

"No estamos atacando a Rusia y no planeamos atacarla. ¡Dios mío! ¿Qué quieren de nosotros? Dejen nuestra tierra. Si no quieren irse ahora, siéntense conmigo en la mesa de negociaciones", declaró.